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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में स्टंट और रेलवे ट्रैक पर शूटिंग पड़ेगी भारी, रेलवे ने दी चेतावनी

ट्रेन में स्टंट और रेलवे ट्रैक पर शूटिंग पड़ेगी भारी, रेलवे ने दी चेतावनी

झांसी मंडल ने रेलवे परिसर में रील बनाने वालों लोगों को चेतावनी दी है. रेलवे ने साफ किया है कि कोई प्रतिबंधित जगहों पर रील बनाता है, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 12:41 PM (IST)
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आज के समय में सोशल मीडिया पर रील देखना किसे पसंद नहीं है. वहीं रील देखने वालों के साथ ही रील बनाने वाले लोगों की संख्या भी काफी है. आजकल लोग फेमस होने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेन में डांस और स्टंटबाजी की रील बनाते हैं. लोग फेमल होने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के पास ही रील बनाने लगते हैं तो वहीं कुछ लोग चलती ट्रेन के गेट के पास रील शूट करने लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है. 

दरअसल, इन्हीं सब रील को देखते हुए झांसी मंडल ने रेलवे परिसर में रील और व्लॉग बनाने वालों लोगों को चेतावनी दी है. रेलवे ने ये स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित जगहों पर रील बनाना और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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इन जगहों पर रील बनाते समय बरतें सावधानी

जानने वाली बात ये है कि रेलवे परिसर में वीडियो बनाने के दौरान कुछ खास सावधानियों का ध्यान देना महत्वपूर्ण है. रेलवे की तरफ से यात्रियों और कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रैक से पास रील न बनाने की हिदायत दी है. साथ ही ट्रेन के अंदर स्टंटबाजी और जोखिम भरे सीन शूट करने से मना किया है.

इस तरह के वीडियो बनाना खुद के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी का कारण है. झांसी मंडल ने ये साफ किया है कि प्रतिबंधित जगहों पर इस तरह के वीडियो बनाने पर कार्रवाई की जाएगी.

खतरनाक रील बनाने से बचें

रेलवे का इस कदम के पीछे मकसद यही है कि कोई भी यात्री केवल व्यूज, लाइक और फॉलोवर्स के लिए अपने आपको खतरे में न डालें. ट्रेन के गेट के पास, रेलवे ट्रैक के पास या दूसरे प्रतिबंधित जगहों पर रील बनाना खतरनाक साबित हो होगी ही, बल्कि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कई लोग इस तरह की वीडियो बनाना चाहेंगे, जो कि सही नहीं है. इसलिए इस तरह के खतरनाक स्टंटबाजी करने से बचना चाहिए. 

रील बनाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

अगर कोई रेलवे स्टेशन और ट्रेन में प्रतिबंधित जगह पर स्टंटबाजी की रील बनाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और किसी-किसी मामले में जो जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
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