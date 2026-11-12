ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ से पहले रेलवे ने चलाई दिल्ली-पटना के बीच स्पेशल ट्रेन, जानें पूरी डिटेल

छठ से पहले रेलवे ने चलाई दिल्ली-पटना के बीच स्पेशल ट्रेन, जानें पूरी डिटेल

छठ मनाने घर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही है तो जान लें, रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं. ऐसे में दीवाली तो बीत गई है, लेकिन अब छठ पूजा जैसा बड़ा त्योहार आने वाला है. इस दौरान लोग ट्रेन से अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं. रेलवे ने भी त्योहार के दौरान घर जाने वाले लोगों के कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई है. अब छठ आने में कुछ ही दिन है.

ऐसे में अगर आप भी छठ मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन की टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. यात्रियों के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
यूटिलिटी
4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स
4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स
यूटिलिटी
दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0
दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0
यूटिलिटी
NHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी
NHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी

दरअसल, उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. रेलवे ने इस रूट पर दो ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ऐसे में जिन लोगों को दिल्ली से पटना के बीच सफर करना है तो वह इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं. 

कब चलेगी ट्रेन?

रेलवे की ओर से जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 04068 नई दिल्ली-पटना जंक्शन रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन आज यानी 12 नवंबर 2026 को चलाई जाएगी. इसकी टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम के समय 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय 3 बजे पटना पहुंचेगी. 

वापसी ट्रेन कब चलेगी?

वापसी के लिए ट्रेन नंबर 04067 पटना जंक्शन-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 13 नवंबर यानी कल चलाई जाएगी. इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन पटना से शाम के समय 6 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय 2 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

किन लोगों का होगा फायदा?

रेलवे की इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से खासतौर पर दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को होगा, जो लोग छठ पूजा के लिए दिल्ली से बिहार जाने की सोच रहे हैं तो वो लोग इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं. वहीं जो लोग बिहार से दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए भी 13 नवंबर को पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाएगी.

टिकट कर लें बुक?

अगर आपको फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए टिकट बुक करनी है तो आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां जाकर सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें और ऑनलाइन भुगतान करके टिकट बुक कर सकते हैं. हां, लेकिन इस समय टिकट जल्दी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि रोजाना लोग छठ मनाने घर के लिए निकल रहे हैं, इसलिए समय रहते टिकट बुक कर लें. 

4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS PATNA DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
यूटिलिटी
4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स
4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स
यूटिलिटी
दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0
दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0
यूटिलिटी
NHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी
NHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget