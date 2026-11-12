छठ से पहले रेलवे ने चलाई दिल्ली-पटना के बीच स्पेशल ट्रेन, जानें पूरी डिटेल

त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं. ऐसे में दीवाली तो बीत गई है, लेकिन अब छठ पूजा जैसा बड़ा त्योहार आने वाला है. इस दौरान लोग ट्रेन से अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं. रेलवे ने भी त्योहार के दौरान घर जाने वाले लोगों के कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई है. अब छठ आने में कुछ ही दिन है.

ऐसे में अगर आप भी छठ मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन की टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. यात्रियों के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

दरअसल, उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. रेलवे ने इस रूट पर दो ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ऐसे में जिन लोगों को दिल्ली से पटना के बीच सफर करना है तो वह इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं.

For the convenience of passengers, Railways have decided to run the following Reserved Special Trains as per the details given below :- https://t.co/RwSQwyyz8a — Northern Railway (@RailwayNorthern) November 11, 2026

कब चलेगी ट्रेन?

रेलवे की ओर से जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 04068 नई दिल्ली-पटना जंक्शन रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन आज यानी 12 नवंबर 2026 को चलाई जाएगी. इसकी टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम के समय 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय 3 बजे पटना पहुंचेगी.

वापसी ट्रेन कब चलेगी?

वापसी के लिए ट्रेन नंबर 04067 पटना जंक्शन-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 13 नवंबर यानी कल चलाई जाएगी. इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन पटना से शाम के समय 6 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय 2 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

किन लोगों का होगा फायदा?

रेलवे की इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से खासतौर पर दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को होगा, जो लोग छठ पूजा के लिए दिल्ली से बिहार जाने की सोच रहे हैं तो वो लोग इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं. वहीं जो लोग बिहार से दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए भी 13 नवंबर को पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाएगी.

टिकट कर लें बुक?

अगर आपको फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए टिकट बुक करनी है तो आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां जाकर सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें और ऑनलाइन भुगतान करके टिकट बुक कर सकते हैं. हां, लेकिन इस समय टिकट जल्दी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि रोजाना लोग छठ मनाने घर के लिए निकल रहे हैं, इसलिए समय रहते टिकट बुक कर लें.

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