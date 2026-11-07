दीवाली की रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो! DMRC ने जारी की नई टाइमिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री अपनी यात्रा योजना इन बदलावों के अनुसार करें।

8 नवंबर यानी कल रविवार के दिन दीवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में लोग अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने उनके घर भी जाते हैं, लेकिन सड़क पर भारी ट्रैफिक मिलने के डर से लोग मेट्रो से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी दीवाली वाले दिन दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह अपेडट आपके लिए जरूरी है. त्योहार के मौके पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने मेट्रो के समय में बदलाव करने का फैसला किया है.

दरअसल, DMRC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. दीवाली वाले दिन यानी कल 8 नवंबर को कुछ मेट्रो लाइनों पर सुबह की सेवा सामान्य दिनों से पहले शुरू की जाएगी. इसके साथ ही शाम के समय सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो भी तय समय से पहले रवाना होगी.

LAST METRO TRAIN SERVICE TO COMMENCE AT 10:00 PM (INSTEAD OF ROUTINE 11:00 PM) FROM TERMINAL STATIONS OF ALL LINES ON DIWALI On the occasion of Diwali, i.e. 08th November 2026 (Sunday), Metro train services on the Pink Line (Majlis Park-Majlis Park/Shiv Vihar), Magenta Line (Botanical Garden - Krishna Park Ext. & Majlis Park – Deepali Chowk) and Grey Line (Dwarka Kakrola - Dhansa Bus Stand), which normally commence at 7:00 AM on Sundays, will begin one hour earlier at 6:00 AM from terminal stations. Further, in view of Diwali celebrations during the evening, the last Metro train service will commence at 10:00 PM from terminal stations of all Metro Lines, including the Airport Express Line, instead of the usual last train departure timing of 11:00 PM. Passengers are advised to plan their journeys accordingly and may refer to the DMRC website and official social media handles for further updates. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 6, 2026

सुबह 6 बजे मिलेगी मेट्रो

ऑफिस, कॉलेज और दूसरे काम पर जाने वाले लोगों को रविवार के दिन मेट्रो सुबह 7 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है. लेकिन अब जब DMRC ने दीवाली के दिन मेट्रो के समय में बदलाव करने का फैसला किया है तो अब मेट्रो दीवाली वाले दिन कुछ रूट पर यात्रियों को 1 घंटे पहले यानी सुबह के 6 बजे से मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन-कौन से रूट पर मेट्रो 6 बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी.

इन रूट पर मिलेगी एक घंटे पहले मेट्रो

दीवाली वाले दिन इन लाइनों पर आपको सुबह के 6 बजे से मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी. इनमें शामिल है...

पिंक लाइन

मैजेंटा लाइन

ग्रे लाइन

इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 6 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी.

आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी?

दीवाली के शाम के समय मेट्रो के रात के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. ऐसे में अगर आप कल मेट्रो से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, दीवाली वाले दिन सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात के 10 बजे रवाना होगी.

मेट्रो से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें

अगर आपको कल दीवाली वाले दिन मेट्रो से सफर करना है तो आप बदली हुई टाइमिंग के हिसाब से ही अपनी सफर प्लान करें. आप रूट और ट्रेन सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारी के लिए DMRC की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

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