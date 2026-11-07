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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली की रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो! DMRC ने जारी की नई टाइमिंग

दीवाली की रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो! DMRC ने जारी की नई टाइमिंग

दीवाली वाले दिन अगर दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. DMRC ने दीवाली वाले दिन सुबह और शाम में मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया है. जानिए मेट्रो के समय में क्या बदलाव हुआ है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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  • यात्री अपनी यात्रा योजना इन बदलावों के अनुसार करें।

8 नवंबर यानी कल रविवार के दिन दीवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में लोग अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने उनके घर भी जाते हैं, लेकिन सड़क पर भारी ट्रैफिक मिलने के डर से लोग मेट्रो से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी दीवाली वाले दिन दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह अपेडट आपके लिए जरूरी है. त्योहार के मौके पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने मेट्रो के समय में बदलाव करने का फैसला किया है.

दरअसल, DMRC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. दीवाली वाले दिन यानी कल 8 नवंबर को कुछ मेट्रो लाइनों पर सुबह की सेवा सामान्य दिनों से पहले शुरू की जाएगी. इसके साथ ही शाम के समय सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो भी तय समय से पहले रवाना होगी.

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सुबह 6 बजे मिलेगी मेट्रो

ऑफिस, कॉलेज और दूसरे काम पर जाने वाले लोगों को रविवार के दिन मेट्रो सुबह 7 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है. लेकिन अब जब DMRC ने दीवाली के दिन मेट्रो के समय में बदलाव करने का फैसला किया है तो अब मेट्रो दीवाली वाले दिन कुछ रूट पर यात्रियों को 1 घंटे पहले यानी सुबह के 6 बजे से मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन-कौन से रूट पर मेट्रो 6 बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी.

इन रूट पर मिलेगी एक घंटे पहले मेट्रो

दीवाली वाले दिन इन लाइनों पर आपको सुबह के 6 बजे से मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी. इनमें शामिल है...

  • पिंक लाइन
  • मैजेंटा लाइन
  • ग्रे लाइन

इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 6 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी.

आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी?

दीवाली के शाम के समय मेट्रो के रात के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. ऐसे में अगर आप कल मेट्रो से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, दीवाली वाले दिन सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात के 10 बजे रवाना होगी. 

मेट्रो से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें

अगर आपको कल दीवाली वाले दिन मेट्रो से सफर करना है तो आप बदली हुई टाइमिंग के हिसाब से ही अपनी सफर प्लान करें. आप रूट और ट्रेन सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारी के लिए DMRC की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro Utility News
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