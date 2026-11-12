ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी जेब से निकालते हैं', PM मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

'कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी जेब से निकालते हैं', PM मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उन्हीं का मालिकाना हक हो.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 12 Nov 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उन्हीं का मालिकाना हक हो. उन्होंने कहा, 'आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है.'

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने तत्कालीन केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि उस समय एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बने संस्थान द्वारा जारी आर्थिक रैंकिंग में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया था. यह रैंकिंग देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रिसर्च पर आधारित थी, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सत्ता को गुजरात की यह उपलब्धि रास नहीं आई.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'मेरी सुरक्षा घटा दी मीलॉर्ड', कलकत्ता HC पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 'अब तक 6 बार हो चुके हमले'
'मेरी सुरक्षा घटा दी मीलॉर्ड', कलकत्ता HC पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 'अब तक 6 बार हो चुके हमले'
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना
सोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना
इंडिया
सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!
सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!
इंडिया
'BJP को..', चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम और दलित नेता?
'BJP को..', चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम और दलित नेता?

कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी ने लगाए आरोप

इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दावा किया कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने शोधकर्ताओं पर दबाव बनाया था कि वे कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनकी मंजूरी लें. प्रधानमंत्री ने बताया, 'दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग गुजरात को मिल रहे इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने शोधकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना उनकी अनुमति के ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती.'

कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का किया जिक्र 

कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र ने औसतन 4 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है. उन्होंने इसे आजादी के बाद पहली बार हासिल की गई एक निरंतर और ऐतिहासिक बढ़त बताया. वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर आने वालों में छोटे किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 12 Nov 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Breaking News Abp News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी सुरक्षा घटा दी मीलॉर्ड', कलकत्ता HC पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 'अब तक 6 बार हो चुके हमले'
'मेरी सुरक्षा घटा दी मीलॉर्ड', कलकत्ता HC पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 'अब तक 6 बार हो चुके हमले'
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना
सोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना
इंडिया
सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!
सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!
इंडिया
'BJP को..', चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम और दलित नेता?
'BJP को..', चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम और दलित नेता?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीनी महिला से अफेयर के बाद विवादों में जेनसन हुआंग, जानें दुनिया के 5 बड़े सैक्स स्कैंडल
चीनी महिला से अफेयर के बाद विवादों में जेनसन हुआंग, जानें दुनिया के 5 बड़े सैक्स स्कैंडल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका, UGC और उपेक्षा से नाराज इस बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी
यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका, UGC और उपेक्षा से नाराज इस बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
न्यूज़
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
धर्म
Chhath Puja 2026: 13 नवंबर को नहाय-खाय, खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
Chhath Puja 2026: 13 नवंबर को नहाय-खाय, खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget