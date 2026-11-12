'कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी जेब से निकालते हैं', PM मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उन्हीं का मालिकाना हक हो. उन्होंने कहा, 'आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है.'

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने तत्कालीन केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि उस समय एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बने संस्थान द्वारा जारी आर्थिक रैंकिंग में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया था. यह रैंकिंग देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रिसर्च पर आधारित थी, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सत्ता को गुजरात की यह उपलब्धि रास नहीं आई.

कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी ने लगाए आरोप

इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दावा किया कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने शोधकर्ताओं पर दबाव बनाया था कि वे कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनकी मंजूरी लें. प्रधानमंत्री ने बताया, 'दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग गुजरात को मिल रहे इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने शोधकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना उनकी अनुमति के ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती.'

कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का किया जिक्र

कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र ने औसतन 4 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है. उन्होंने इसे आजादी के बाद पहली बार हासिल की गई एक निरंतर और ऐतिहासिक बढ़त बताया. वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर आने वालों में छोटे किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.