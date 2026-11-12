'मेरी सुरक्षा घटा दी मीलॉर्ड', कलकत्ता HC पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 'अब तक 6 बार हो चुके हमले'

टीएमसी (ममता गुट) के सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा कैटेगिरी घटाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा है कि माई लॉर्ड यह एक बेहद ही गंभीर मामला है. उनकी तरफ से कोर्ट में सीनियर वकील शोएब आलम पेश हुए.

उन्होंने कहा है कि राजनीति बदले के चलते इस तरह का एक्शन लिया गया है. ऐसा सरकार ने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर किया है.

अभिषेक के वकील ने कहा है कि 2013 से Z+ सुरक्षा मिल रही थी. 9 मई को नई सरकार के शपथ लेने के कुछ दिन बाद 12 मई को उनकी सुरक्षा को घटाकर एक्स कैटेगिरी कर दी गई.

उन्होंने दलील देते हुए कही कि यह फैसला सुरक्षा समीक्षा समिति की तरफ से लिया जाता है. उनकी बैठक या चर्चा के बिना फैसला लिया गया. इसमें बदलाव का अधिकार सिर्फ इस कमिटी को है. वकील ने दावा किया है कि यह किसी औपचारिक फैसला से इतर सिफारिश के आधार पर उठाया गया कदम है.

सुनवाई कर रही बेंच ने क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण राव की बेंच कर रही है. उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पीठ ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि उसने सिक्योरिटी को लेकर नई समीक्षा क्यों नहीं की है. 6 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं?

इसके अलावा सुरक्षा को लेकर अभिषेक ने कोर्ट को बताया है कि इस बदलाव के बाद से उनपर और उनके परिवार को कई हमलों का सामना करना पड़ा है. सवाल यह है कि आपको एक अनुरोध मिला है. ये घटनाएं भी हुई हैं, तो क्या कोई ऐसा नियम है, जिसके तहत आप छह महीने से पहले समीक्षा समिति की बैठक नहीं बुला सकते?

कोर्ट ने पूछा- 6 महीनों से क्यों कर रहे इंतजार?

इधर, कोर्ट ने पूछा है कि आपकी रिपोर्ट में मई के बाद हुई घटनाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया है? अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के खतरे संभावना न होने को लेकर कहां दर्ज किया है. जब घटनाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं, तो 6 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सुरक्षा कम करने के बाद उसे दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए.

अभिषेक ने कोर्ट से कहा- 'अबतक 6 बार हमले हो चुके'

अभिषेक ने कोर्ट को कहा है कि सुरक्षा में बदलाव के बाद से अबतक 6 बार हमले हो चुके हैं. उनके घर और ऑफिस के बाहर से सिक्योरिटी चौकियां हटा दी गई हैं.

राज्य सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?

राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने याचिका का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि स्पेशल कैटेगिरी की सुरक्षा को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता. सुरक्षा में कटौती 12 मई को हुई थी, 29 मई को समीक्षा की गई थी. 6 महीने में सुरक्षा का आकलन किया जाता है. अगली समीक्षा नवंबर के आखिर में होना है.

उन्होंने कोर्ट को कहा है कि जी-प्लस सुरक्षा मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दी जाती है. कोलकाता पुलिस की तरफ से किसी तरह के खतरे का आकलन न मिलने के बाद से ही बनर्जी को एक्स कैटेगिरी की सुरक्षा दी गई है.