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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबस में 10000 रुपए का एक केबिन, छठ पर लूट रहे बस ऑपरेटर, बिहार के यात्री बेहाल

बस में 10000 रुपए का एक केबिन, छठ पर लूट रहे बस ऑपरेटर, बिहार के यात्री बेहाल

छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में देश के तमाम बड़े- छोटे शहरों से यूपी-बिहार पहुंचने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ रही है. इसी के चलते बस और ट्रेन का किराया दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया है.

Written By : अहमद बिलाल |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Nov 2026 10:31 PM (IST)
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छठ का त्यौहार पूरे बिहार और यूपी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस त्यौहार के नजदीक आते ही लोग देश के तमाम अन्य राज्यों और शहरों से बिहार और उत्तर पर्देश की ओर रवाना होते हैं. ऐसे में बस स्टेंड और रेलवे स्टेशनों पर खूब भीड़ बढ़ जाती है. कई यात्रियों को ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बस से घर जाते हैं.

ऐसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है. जिन यात्रियों को ट्रेन में टिकट या सीट नहीं मिल रही हैं, वो बस से जाने को मजबूर हैं. जिसका फायदा बस कंपनियां किराया बढ़ाकर उठा रही हैं. ऐसे में यात्रियों का कहना है कि छठ पर घर पहुंचना जरूरी है, इसलिए महंगा किराया देने के बाद भी वो सफर कर रहे हैं.

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प्राइवेट बस ऑपरेटर उठा रहे फायदा
यात्रियों की इस मजबूरी का कुछ निजी बस ऑपरेटर फायदा उठा रहे हैं. सामान्य दिनों में जिस सीट का किराया 1000 से 1200 रुपये तक होता है, उसके लिए अब करीब 2000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं. वहीं, स्लीपर बसों के केबिन के लिए भी मनमाना किराया मांगा जा रहा है.

केबिन का मनमाना किराया
प्राइवेट बस ऑपरेटर स के एक केबिन के लिए हजारों रुपये वसूल रहे हैं. दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बिहार जाने वाली निजी बसों में सफर कर रहे यात्रियों ने किराये को लेकर अपनी परेशानी बताई. एक यात्री ने बताया कि उसे एक स्लीपर केबिन के लिए 10 हजार रुपये देने पड़े. दूसरे यात्री ने बताया कि उसने केबिन के लिए 7000 रुपये चुकाए, जबकि एक महिला यात्री के मुताबिक, उसे एक केबिन 6000 रुपये में मिला.

नहीं मिल रहीं सुविधाएं
सिर्फ महंगा किराया ही यात्रियों के लिए परेशानी का सबब नहीं है बल्कि सुविधाओं का ना होना भी बड़ी परेशानी है. यात्रियों का कहना है कि इतना पैसा देने के बावजूद बसों में जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. बसों में सामान रखने की पर्याप्त जगह नहीं है और यात्रियों का सामान नीचे आने-जाने वाली जगह (Aisle) में रखा जा रहा है. इससे यात्रियों को बैठने और बस में आने-जाने में भी परेशानी हो रही है.

ये भी पढ़ें: रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें

Published at : 12 Nov 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Bus Fare Chhath 2026
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