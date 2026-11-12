4 लाख के 67 चालान पेडिंग, बिना हेलमेट, इंश्योरेंस और PUC के धरा गया शख्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चालक आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

अक्सर लोग ऑफिस से लेकर दूसरे काम पर जाने के लिए अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर आप भी बाइक या स्कूटी से सफर करते हैं तो सड़क पर वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना और दूसरे ट्रैफिक नियमों का पालन करना काफी जरूरी है.

अगर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और चालान जारी किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही मामला गुरुग्राम से सामने आया है, यहां पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक को जब्त कर लिया. ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक को जब्त क्यों किया?

लाखों का चालान था पेंडिंग

बता दें कि पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका और जब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की गई तो रिकॉर्ड में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई. जांच में पता चला कि वाहन के खिलाफ 67 चालान पेंडिंग थे. जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ एक्शन लिया.

क्या एक्शन लिया गया?

पुलिस के मुताबिक, बाइक चालक से जब उसकी बाइक के दस्तावेज मांग गए तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका. जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा. पुलिस ने नियमों के तहत उसकी बाइक को जब्त कर लिया. बड़ी बात ये है कि 67 चालान जो बाइक के खिलाफ जारी हुए थे, उसे एक नहीं, बल्कि कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से काटे गए हैं. इसमें ज्यादातर मामले PUC, बिना हेलमेट और इंश्योरेंस से जुड़े मामले थे. यानी इन वजह से बाइक के खिलाफ चालान काटे गए थे.

जांच के दौरान सामने आया मामला

दरअसल, सोमवार को गुरुग्राम के दमदमा ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की टीम जांच कर रही थी और इसी दौरान ये मामला सामने आया. बाइक के खिलाफ 67 चालान पेंडिंग थे, जिनकी कुल रकम 4.06 लाख रुपये थी. इस मामले में बाइक चालक ने न ही चालान का भुगतान किया और न ही उसके पास जरूरी दस्तावेज थे, जिस वजह से पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया.

वाहन चालक ध्यान दें

अगर आप भी बाइक, स्कूटी या फिर कोई दूसरा वाहन चलाते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए.

सबसे पहले तो ट्रैफिक नियम का पालन करें.

गाड़ी के जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी न चलाएं.

अगर चालान कट गया है तो उसका भुगतान कर लें.

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