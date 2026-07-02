पटना मेट्रो का रूट हुआ लंबा, अब इन स्टेशनों तक मिलेगी सुविधा, जानें टाइमिंग, किराया और पूरी डिटेल

Patna Metro Extension: अगर आप भी पटना से है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. पोस्ट के मुताबिक, 2 जुलाई यानी आज सुबह 11:45 बजे मेट्रो सेवा के विस्तारित रूट का उद्घाटन हुआ है. इस रूट की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है.

उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज शाम 4 बजे से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी. रेलवे के मुताबिक, अब यात्रियों को पहले से ज्यादा दूरी तक सफर करने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, उद्घाटन के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी और उसके बाद ही नए रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा.

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क्या होगी मेट्रो की टाइमिंग?

न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का सफर करीब 6.2 किलोमीटर का होगा, जिसे पूरा करने में करीब 16 मिनट का समय लगेगा.

इस कॉरिडोर पर एक ही ट्रेन संचालित की जा रही है, ऐसे में यात्रियों को हर 35 मिनट में मेट्रो मिलेगी.

यह मेट्रो रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी.

कितना होगा मेट्रो का किराया?

न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी: 30 रुपये

30 रुपये न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ: 15 रुपये

अब इन स्टेशनों तक मिलेगी मेट्रो की सुविध

मेट्रो अब न्यू आईएसबीटी (मेट्रो बैरिया) से चलकर जीरो माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी स्टेशन तक पहुंचेगी. इस रूट पर खेमनीचक स्टेशन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वहां मेट्रो का ठहराव नहीं होगा.

यत्रा के दौरान मदद के लिया क्या करें?

अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी, शिकायत या सहायता की जरूरत हो, तो वह इन दिए गए हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करके मदद मांग सकता है.

स्टेशन कंट्रोल रूम नंबर: 9217080421

9217080421 पटना मेट्रो हेल्पलाइन: 155370

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