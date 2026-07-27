जॉइंट या अलग अकाउंट? पति-पत्नी के लिए कौन सा अकाउंट है बेहतर?

Couple Financial Planning: शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़तीं है, बल्कि पैसों को सही से मैनेज करना भी बेहद जरूरी होता है. ऐसे में कई पति-पत्नी के मन में यह सवाल आता है कि क्या दोनों को एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अपने-अपने अलग अकाउंट रखना ज्यादा बेहतर रहेगा. वहीं इसका कोई एक तय जवाब नहीं है, क्योंकि आपका सही ऑप्शन आप दोनों पति-पत्नी की जरूरत, कमाई और खर्च करने की आदतों पर निर्भर करता है. अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए दोनों ऑप्शन फायदेमंद हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि जॉइंट और अलग बैंक अकाउंट के क्या है फायदे?

जॉइंट अकाउंट के क्या फायदे हैं?

जॉइंट खाते से घर का किराया, होम लोन, बिजली, इंटरनेट और किराने जैसे साझा खर्चों का पेमेंट आसान हो जाता है. साथ ही दोनों पार्टनर मिलकर एक ही खाते में पैसे जमा कर सकते हैं और अपने घर का खर्च चला सकते हैं. खासकर इससे बजट बनाना और खर्चों पर नजर रखना आसान हो जाता है क्योंकि इससे आय और खर्च का पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह दिखाई देता है. इसके अलावा बार-बार एक-दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती.

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अलग-अलग अकाउंट रखने के फायदे

दोनों पार्टनर अपनी कमाई पर स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकते हैं.

अपनी जरूरतों और शौक, गिफ्ट पर बिना किसी झिझक के आसानी से खर्च कर सकते हैं.

अगर किसी एक की सैलरी हर महीने नहीं है या वह बिजनेस करता है, तो ऐसे में अलग अकाउंट ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

क्या दोनों ऑप्शन एक साथ अपनाए जा सकते हैं?

अगर कोई कपल यह दोनों ऑप्शन एक अपनाना चाहता है तो वह अपना सकता है.

दोनों की सैलरी अपनी व्यक्तिगत खातों में आएगी.

हर महीने एक तय रकम जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं.

उसी खाते से घर के सभी साझा खर्च कर सकते हैं.

इससे आर्थिक स्वतंत्रता भी बनी रहती है और घरेलू खर्च भी आसानी से मैनेज हो जाते हैं.

पैसों को लेकर खुलकर बात करना क्यों जरूरी है?

बैंक अकाउंट से ज्यादा जरूरी है कि पति-पत्नी आपस में बैठ कर पैसों को लेकर खुलकर बात करें.

घर के खर्च कौन उठाएगा?

हर महीने कितनी बचत होगी?

बोनस खर्च होगा या निवेश करना होगा?

अगर कोई एक नौकरी छोड़ता है, तो खर्च कैसे संभाले जाएंगे?

कौन-सा विकल्प है बेहतर?

अगर आप जॉइंट अकाउंट और अलग-अलग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, जिसमें आप दोनों पार्टनर सहज महसूस करें. साथ ही आप दोनों खर्च और बचत की योजना मिलकर बनाएं और पैसों को लेकर आपस में पारदर्शिता बनाएं रखें.

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