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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'

झारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'

JPSC Paper Leak: ख्यांगते ने पिछले बुधवार को जेपीएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके एक दिन बाद सीआईडी ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके आधिकारिक आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी ली थी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को नोटिस जारी कर मंगलवार (28 जुलाई) को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे पूछताछ करेगी. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते ने सोमवार को कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का फैसला किया.

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सीआईडी ने ख्यांगते को किया तलब

राज्य पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें मंगलवार को तलब किया है. ख्यांगते ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे. ख्यांगते ने पिछले बुधवार को जेपीएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके एक दिन बाद सीआईडी ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके आधिकारिक आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी ली थी.

'पीटीआई भाषा' के मुताबिक इस बीच एल ख्यांगते ने कहा कि वे जांच कर रही एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा, “मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मैंने स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया. यदि मैं पद पर बना रहता तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप लग सकते थे.” इस मामले में सीआईडी अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

सीआईडी ने ली थी जेपीएससी कार्यालय की तलाशी

बता दें कि तीन दिन पहले सीआईडी ने ख्यांगते के कांके रोड स्थित सरकारी आवास और जेपीएससी कार्यालय में उनके कक्ष की तलाशी ली थी. करीब पांच घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने कई दस्तावेजों की जांच की थी और उनसे प्रारंभिक पूछताछ भी की थी. इसी क्रम में परीक्षा संचालन एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के कार्यालय में भी छापेमारी की गई थी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
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