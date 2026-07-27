रात के ट्रेन सफर में स्टेशन मिस हुआ, अभी जानें वापसी का तरीका
Indian Railways: ट्रेन से रात में सफर करते हैं तो जान लें, अक्सर रात में यात्री नींद आने की वजह से गंतव्य स्टेशन पर उतर नहीं पाते हैं. ऐसे ही हालात में रेलवे की कुछ खास सुविधाएं आपकी मदद कर सकती है.
- रेलवे की गलती से स्टेशन छूटा तो टीडीआर से रिफंड लें।
Indian Railways: अक्सर रात के समय ट्रेन में यात्रा करना आरामदायक तो लगता है, लेकिन अगर ट्रेन का गंतव्य स्टेशन आधी रात के समय आने वाला है तो ऐसे में यात्री ठीक से सो नहीं पाते हैं. उन्हें बार-बार यहीं चिंता रहती है कि अगर ट्रेन स्टेशन पर रुकी और गलती से आंख लग गई तो वह अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर नहीं पाएंगे और ट्रेन आगे निकल जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे ही हालात में रेलवे की कुछ खास सुविधाएं और नियम आपकी मदद कर सकते हैं.
सबसे पहले TTE को दें सूचना
अगर आप अपने गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर पाएं और ट्रेन आगे निकल जाती है तो सबसे पहले आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क करें. उन्हें पूरी बात बताएं. ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर टीटीई आपको जर्नी एक्सटेंशन से जुड़े प्रोसेस के बारे में बता सकता है.
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वापसी के लिए लेना होना नया टिकट या नहीं?
अगर कोई यात्री गंतव्य स्टेशन से आगे निकल जाता है तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को वापस जाने के लिए नया जनरल या रिजर्वेशन टिकट लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो आपको बिना टिकट समझा जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
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रेलवे की वजह से छुटा स्टेशन तो क्या होगा?
अगर आपका गंतव्य स्टेशन आपकी गलती से नहीं, बल्कि रेलवे की गलती के कारण छूट जाता है जैसे...
- अगर ट्रेन अचानक अपना रूट बदल लें.
- वहीं प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से अगर आपका स्टेशन छूट जाता है.
- ऐसे मामलों में आप TDR के जरिए रिफंड पा सकते हैं.
- ध्यान रखें, TDR फाइल आपको सीमा समय के अंदर ही करना होगा.
कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें
- अगर आप रात के समय यात्रा कर रहे हैं तो सोने से पहले अलार्म जरूर लगाएं.
- आपकी ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर कब पहुंचेगी, उसके हिसाब से समय पर नजर रखें.
- इसके साथ ही आप अपने आसपास वाले यात्रियों को भी बता सकते हैं.
- इन सभी चीजों से आपको काफी मदद मिल सकती है और आप अपने स्टेशन पर उतर सकते हैं.