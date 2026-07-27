#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरात के ट्रेन सफर में स्टेशन मिस हुआ, अभी जानें वापसी का तरीका

रात के ट्रेन सफर में स्टेशन मिस हुआ, अभी जानें वापसी का तरीका

Indian Railways: ट्रेन से रात में सफर करते हैं तो जान लें, अक्सर रात में यात्री नींद आने की वजह से गंतव्य स्टेशन पर उतर नहीं पाते हैं. ऐसे ही हालात में रेलवे की कुछ खास सुविधाएं आपकी मदद कर सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे की गलती से स्टेशन छूटा तो टीडीआर से रिफंड लें।

Indian Railways: अक्सर रात के समय ट्रेन में यात्रा करना आरामदायक तो लगता है, लेकिन अगर ट्रेन का गंतव्य स्टेशन आधी रात के समय आने वाला है तो ऐसे में यात्री ठीक से सो नहीं पाते हैं. उन्हें बार-बार यहीं चिंता रहती है कि अगर ट्रेन स्टेशन पर रुकी और गलती से आंख लग गई तो वह अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर नहीं पाएंगे और ट्रेन आगे निकल जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे ही हालात में रेलवे की कुछ खास सुविधाएं और नियम आपकी मदद कर सकते हैं.

सबसे पहले TTE को दें सूचना

अगर आप अपने गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर पाएं और ट्रेन आगे निकल जाती है तो सबसे पहले आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क करें. उन्हें पूरी बात बताएं. ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर टीटीई आपको जर्नी एक्सटेंशन से जुड़े प्रोसेस के बारे में बता सकता है.

अब LPG सिलेंडर की छुट्टी, घर में लगाएं पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, बचाएं पैसे

वापसी के लिए लेना होना नया टिकट या नहीं?

अगर कोई यात्री गंतव्य स्टेशन से आगे निकल जाता है तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को वापस जाने के लिए नया जनरल या रिजर्वेशन टिकट लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो आपको बिना टिकट समझा जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

जॉइंट या अलग अकाउंट? पति-पत्नी के लिए कौन सा अकाउंट है बेहतर?

रेलवे की वजह से छुटा स्टेशन तो क्या होगा?

अगर आपका गंतव्य स्टेशन आपकी गलती से नहीं, बल्कि रेलवे की गलती के कारण छूट जाता है जैसे...

  • अगर ट्रेन अचानक अपना रूट बदल लें.
  • वहीं प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से अगर आपका स्टेशन छूट जाता है.
  • ऐसे मामलों में आप TDR के जरिए रिफंड पा सकते हैं.
  • ध्यान रखें, TDR फाइल आपको सीमा समय के अंदर ही करना होगा.

कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें

  • अगर आप रात के समय यात्रा कर रहे हैं तो सोने से पहले अलार्म जरूर लगाएं.
  • आपकी ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर कब पहुंचेगी, उसके हिसाब से समय पर नजर रखें.
  • इसके साथ ही आप अपने आसपास वाले यात्रियों को भी बता सकते हैं.
  • इन सभी चीजों से आपको काफी मदद मिल सकती है और आप अपने स्टेशन पर उतर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Railway Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रात के ट्रेन सफर में स्टेशन मिस हुआ, अभी जानें वापसी का तरीका
रात के ट्रेन सफर में स्टेशन मिस हुआ, अभी जानें वापसी का तरीका
यूटिलिटी
जॉइंट या अलग अकाउंट? पति-पत्नी के लिए कौन सा अकाउंट है बेहतर?
जॉइंट या अलग अकाउंट? पति-पत्नी के लिए कौन सा अकाउंट है बेहतर?
यूटिलिटी
अब LPG सिलेंडर की छुट्टी, घर में लगाएं पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, बचाएं पैसे
अब LPG सिलेंडर की छुट्टी, घर में लगाएं पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, बचाएं पैसे
यूटिलिटी
EPFO News: 4-5 दिनों से आ रहा EPFO का ये मैसेज, आपको नहीं मिला तो होगा नुकसान!
4-5 दिनों से आ रहा EPFO का ये मैसेज, आपको नहीं मिला तो होगा नुकसान!
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
दिल्ली NCR
CJP जाएगी कोर्ट, सौरव दास ने किया बड़ा ऐलान, मुद्दा क्या है?
CJP जाएगी कोर्ट, सौरव दास ने किया बड़ा ऐलान, मुद्दा क्या है?
क्रिकेट
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget