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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSmart Card: 1 अगस्त से बदल जाएगा 'पिंक सहेली कार्ड', सरकार ने किया नियमों में बदलाव

Smart Card: 1 अगस्त से बदल जाएगा 'पिंक सहेली कार्ड', सरकार ने किया नियमों में बदलाव

DTC Bus Rules: दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं के लिए अपने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का मन बनाया है. ये नए नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jul 2026 11:15 PM (IST)
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Saheli Pink Smart Card Rules: दिल्ली सरकार महिलाओं के हक और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करती रहती है. इसी कड़ी में दिल्ली की DTC बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर 'सहेली पिंक कार्ड' की सुविधा शुरू की गई है. लेकिन अब इस सुविधा में कई सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, आइये बताते हैं क्या बदलाव और कब से?

1 अगस्त से बदलेंगे नियम
दरअसल नए महीने की शुरुआत के साथ कई सारे नए बदलाव भी सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में 1 अगस्त से दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से सौगात मिलने वाली है. क्योंकि सरकार 1 अगस्त 2026 से 'सहेली पिंक कार्ड' के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है. जिसके बाद महिलाएं इस कार्ड की मदद से केवल सफर ही नहीं कर पाएंगी, बल्कि और भी चीजों में इस्तेमाल कर पाएंगी.

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क्या- क्या बदल रहा है?
दिल्ली सरकार ने 'सहेली पिंक कार्ड' को लेकर नया ऐलान किया है, जिसके तहत 1 अगस्त से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं. जो इस प्रकार हैं:

  • अब 1 अगस्त 2026 से पेपर पिंक टिकट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे.
  • फ्री में सफर का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली कार्ड साथ रखना जरूरी होगा.
  • अब बस में चढ़ते समय पहले कार्ड को मशीन पर टैप करना जरूरी होगा.
  • अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा, तो फ्री में सफर करने सुविधा नहीं मिलेगी और किराया देना होगा.
  • 31 जुलाई तक महिलाओं को बसों में पेपर पिंक टिकट मिलता रहेगा.

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कहां- कहां इस्तेमाल होगा कार्ड?
ये कार्ड अब केवल बस में सफर के दौरान ही काम का नहीं है बल्कि इसके जरिए अब और भी काम हो सकेंगे. जैसे:

  • डीटीसी और क्लस्टर बसों के अलावा ये कार्ड मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • कार्ड के जरिए मेट्रो में कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा.
  • नमो भारत (RRTS) में अब इस कार्ड को रिचार्ज करने के बाद सफर किया जा सकेगा.
  • अब इस कार्ड की मदद से डिजिटल भुगतान भी किया जा सकेगा.

कैसे अप्लाय करें 'पिंक सहेली कार्ड' के लिए?
अगर आप अब तक इस सुविधा से वंचित हैं और कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो 1 अगस्त से पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाय कर दें. आइये बताते हैं कैसे ये कार्ड बनवाया जा सकता है.

  • इस कार्ड को DTC डिपो, एसडीएम कार्यालय और 50 से भी ज्यादा अधिकृत केंद्रों पर बनवाया जा सकता है.
  • कार्ड को बनवाने के लिए आधार कार्ड (दिल्ली के रहवासी हों) का होना जरूरी है.
  • इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ में रखना भी जरूरी है.
  • कई केंद्रों पर पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगा जाता है.
  • आधार से जुड़े OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद कार्ड मिल जाएगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jul 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Delhi Govt Smart Card Delhi DTC Bus
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