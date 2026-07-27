1 अगस्त से बदल जाएगा 'पिंक सहेली कार्ड', सरकार ने किया नियमों में बदलाव

Saheli Pink Smart Card Rules: दिल्ली सरकार महिलाओं के हक और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करती रहती है. इसी कड़ी में दिल्ली की DTC बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर 'सहेली पिंक कार्ड' की सुविधा शुरू की गई है. लेकिन अब इस सुविधा में कई सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, आइये बताते हैं क्या बदलाव और कब से?

1 अगस्त से बदलेंगे नियम

दरअसल नए महीने की शुरुआत के साथ कई सारे नए बदलाव भी सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में 1 अगस्त से दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से सौगात मिलने वाली है. क्योंकि सरकार 1 अगस्त 2026 से 'सहेली पिंक कार्ड' के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है. जिसके बाद महिलाएं इस कार्ड की मदद से केवल सफर ही नहीं कर पाएंगी, बल्कि और भी चीजों में इस्तेमाल कर पाएंगी.

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क्या- क्या बदल रहा है?

दिल्ली सरकार ने 'सहेली पिंक कार्ड' को लेकर नया ऐलान किया है, जिसके तहत 1 अगस्त से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं. जो इस प्रकार हैं:

अब 1 अगस्त 2026 से पेपर पिंक टिकट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे.

फ्री में सफर का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली कार्ड साथ रखना जरूरी होगा.

अब बस में चढ़ते समय पहले कार्ड को मशीन पर टैप करना जरूरी होगा.

अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा, तो फ्री में सफर करने सुविधा नहीं मिलेगी और किराया देना होगा.

31 जुलाई तक महिलाओं को बसों में पेपर पिंक टिकट मिलता रहेगा.

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कहां- कहां इस्तेमाल होगा कार्ड?

ये कार्ड अब केवल बस में सफर के दौरान ही काम का नहीं है बल्कि इसके जरिए अब और भी काम हो सकेंगे. जैसे:

डीटीसी और क्लस्टर बसों के अलावा ये कार्ड मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

कार्ड के जरिए मेट्रो में कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा.

नमो भारत (RRTS) में अब इस कार्ड को रिचार्ज करने के बाद सफर किया जा सकेगा.

अब इस कार्ड की मदद से डिजिटल भुगतान भी किया जा सकेगा.

कैसे अप्लाय करें 'पिंक सहेली कार्ड' के लिए?

अगर आप अब तक इस सुविधा से वंचित हैं और कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो 1 अगस्त से पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाय कर दें. आइये बताते हैं कैसे ये कार्ड बनवाया जा सकता है.