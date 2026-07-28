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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान होगा. रविंद्र जडेजा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि बुमराह, सुंदर और साई सुदर्शन की फिटनेस पर अंतिम फैसला बाकी है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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टीम इंडिया का फोकस अब सीमित ओवरों के क्रिकेट से हटकर टेस्ट क्रिकेट पर है. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर और उनकी टीम खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म, फिटनेस और श्रीलंका की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अंतिम स्क्वाड तैयार करेगी. इस चयन बैठक में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

जडेजा की वापसी से मिलेगी मजबूती

भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी खबर रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है. टेनिस एल्बो की चोट से उबरने के बाद वह चयन के लिए उपलब्ध हैं. जडेजा की मौजूदगी से टीम का बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी विभाग दोनों मजबूत होंगे. श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों पर उनका अनुभव भारत के लिए अहम साबित हो सकता है.

बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं

ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल संभाल सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल मध्यक्रम की कमान संभालेंगे. साई सुदर्शन की फिटनेस फिलहाल चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते हैं तो देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल सकता है. सरफराज खान भी स्क्वाड में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं. ऋषभ पंत टेस्ट टीम के पहले विकेटकीपर बने रहेंगे. वहीं ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है. जुरेल ने हाल के महीनों में अपने प्रदर्शन से टीम प्रबंधन का भरोसा जीता है.

स्पिन विभाग में बढ़ेगा विकल्पों का दायरा

श्रीलंका में स्पिन गेंदबाज हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के साथ अतिरिक्त स्पिनर को भी मौका मिल सकता है. सरांश जैन ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया है. वहीं मानव सुथार भी टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं. तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने भी हालिया प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

फिटनेस बनी चयनकर्ताओं की सबसे बड़ी चुनौती

भारतीय टीम के कई अहम खिलाड़ी फिलहाल मेडिकल निगरानी में हैं. जसप्रीत बुमराह के घुटने की चोट पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी उपलब्धता फिटनेस रिपोर्ट के बाद ही तय होगी. वॉशिंगटन सुंदर भी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और पहले टेस्ट में उनका खेलना मुश्किल माना जा रहा है. वहीं हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण चयन की दौड़ से बाहर हैं.

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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. ऐसे में चयनकर्ताओं का हर फैसला आगामी टेस्ट अभियान की दिशा तय कर सकता है.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 28 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar Shubhman Gill Srilanka Test Series
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