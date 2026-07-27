1 अगस्त से बदला तत्काल टिकट बुकिंग नियम, अब बिना टोकन नहीं होगी एंट्री

Tatkal Ticket Booking: अगर आप भी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल (Tatkal) टिकट बुक करवाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था में एक नया बदलाव किया है जिसका मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और टिकट बुकिंग के दौरान काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना है. इससे बुकिंग प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और आसान बनाने की कोशिश की गई है.

दरअसल, 1 अगस्त से West Central Railway (WCR) के रिजर्वेशन काउंटरों पर नया सिस्टम लागू किया जाएगा. इस नए नियमों के तहत अब यात्रियों को पहले ही टोकन जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें बार-बार काउंटर के चक्कर लगाने न पड़ें. आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव किया गया है.

क्या है नया Token सिस्टम?

1 अगस्त से तत्काल टिकट के लिए टोकन पहले ही जारी किए जाएंगे.

AC तत्काल टिकट: सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक टोकन मिलेंगे.

सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक टोकन मिलेंगे. Non-AC (Sleeper) तत्काल टिकट: सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक टोकन दिए जाएंगे.

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हर काउंटर पर कितने Token मिलेंगे?

रेलवे ने प्रत्येक रिजर्वेशन काउंटर के लिए Token की संख्या तय की है.

AC तत्काल के लिए 10 Token

Non-AC (Sleeper) तत्काल के लिए 15 Token

किन यात्रियों को मिलेगी प्राथमिकता?

इस नई व्यवस्था के तहत सबसे उन लोगों की टिकट बुक की जाएगी, जो अपने या अपने परिवार के सदस्य के लिए तत्काल टिकट लेने आएंगे. हालांकि जरूरत पड़ने पर उन्हें परिवार से संबंध साबित करने वाला वैध दस्तावेज भी दिखाना पड़ सकता है. इनकी टिकट बूकिन्ड के बाद ही किसी दूसरे यात्री की टिकट बुकिंग की जाएगी.

नए नियम से क्या होगा फायदा?

रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम होगी.

यात्रियों को बार-बार काउंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

टोकन पहले मिलने से अपनी बारी का इंतजार करना आसान होगा.

टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित होगी.

बुकिंग के समय क्या रखें साथ?

तत्काल टिकट बुक कराने जाते समय आप अपने साथ आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें. इसके साथ ही यात्रियों के नाम, उम्र और यात्रा की पूरी जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि टिकट बुकिंग में आपको समय कम लगे.

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