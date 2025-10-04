आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता

Online Traffic Challan Details: सड़क पर चलने तो लेकर वाहन चालकों के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं. इन ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती काफी बढ़ गई है. अब जरा सी गलती पर भी चालान कट जाता है और कई बार वाहन मालिक को इसकी जानकारी तक नहीं होती. पहले चालान चेक करने के लिए लोगों को ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. या फिर इंतजार करना पड़ता था कि चालान की कॉपी घर पहुंचे.

लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने यह काम बेहद आसान कर दिया है. सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए यह सुविधा शुरू की हैय जिससे लोग घर बैठे तुरंत पता लगा सकते हैं कि उनकी गाड़ी पर कितने चालान हो चुके हैं और कितना जुर्माना भरना है. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए क्या है प्रोसेस.

ई-चालान पोर्टल से चेक करें

अगर आप अपने वाहन पर हुए चालान की जानकारी चेक करना चाहते हैं. तो इसके लिए ई-चालान पोर्टल सबसे आसान ऑप्शन है. इसके लिए आपको ई-चालान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा. इसके आपको यहां चालान चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुनते तो कर दें शिकायत

इसमें आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. इसके साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. और फिर नीचे गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके वाहन से जुड़े सभी पुराने और नए चालान की डिटेल सामने आ जाती है. यहां न सिर्फ चालान का अमाउंट दिखाई देता है. बल्कि किस दिन और किस कारण से चालान कटा. यह जानकारी भी मिलती है.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?

ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं

इतना ही नहीं आप ई-चालान पोर्टल के जरिए न सिर्फ अपनी गाड़ी पर होने वाले चालानों को चेक कर सकते हैं. बल्कि आप सीधे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. इससे आपको ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाने की झंझट खत्म हो जाती है. इसके लिए आपको ई-चालाना पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करना होगा.

फिर कैप्चा कोड और फिर गेट डिटेल पर क्लिक करना है. इसके बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें. इसके बाद आपके सामने सभी चालान की लिस्ट खुल जाएगी. आपको चालान के यहां ही Pay Now का मिल जाएगा. जिसकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन