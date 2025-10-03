Uttarakhand CM Helpline Number: अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और लंबे समय से किसी समस्या से परेशान हैं. कई बार अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं तो आप सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी शिकायत कर सकते हैं.

भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी जनता की सहूलियत और बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया है. खास बात यह है कि इस नंबर के माध्यम से आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं और उनको अपनी समस्या बता सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है सीएम धामी का हेल्पलाइन नंबर...

इस नंबर पर करें सीएम से शिकायत

अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपको किसी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है और आपको अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचानी है तो आप यह काम घर बैठे ही कर सकते हैं. आप डायरेक्ट सीएम धामी से कॉल पर बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर है 1905. आप इस नंबर पर बात करके सीधे सीएम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं.

वेबसाइट/ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें

सीएम हेल्पलाइन नंबर के अलावा आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उत्तराखंड सरकार के ऐप पर जाकर भी अपना शिकायत मिनटों में दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल cmhelpline.uk.gov.in पर जाना है. इसके बाद आपको "नई शिकायत दर्ज करें" वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत से जुड़ी जानकारी देनी होगी. बाद में शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके पास कंप्लेंट आईडी आ जाएगी. इस आईडी से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लगभग 7-15 दिन में ही आपका इश्यू रिजॉल्व कर दिया जाएगा. इस ऐप पर आप शिकायत दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं. इसके अलावा आपके पास फीडबैक दर्ज करने का ऑप्शन भी होता है.

इसे भी पढ़े : आप भी कराती हैं बहू-बेटे में बार-बार लड़ाई तो हो सकती है जेल, घर में क्लेश करने वाली सास पढ़ लें यह खबर