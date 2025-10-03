हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीउत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुनते तो कर दें शिकायत

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुनते तो कर दें शिकायत

Uttarakhand CM Helpline Number: सीएम धामी ने भी जनता की सहूलियत और बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया है. इस नंबर के माध्यम से आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 03 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Uttarakhand CM Helpline Number: अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और लंबे समय से किसी समस्या से परेशान हैं. कई बार अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं तो आप सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी शिकायत कर सकते हैं. 

भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी जनता की सहूलियत और बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया है. खास बात यह है कि इस नंबर के माध्यम से आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं और उनको अपनी समस्या बता सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है सीएम धामी का हेल्पलाइन नंबर... 

इस नंबर पर करें सीएम से शिकायत

अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपको किसी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है और आपको अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचानी है तो आप यह काम घर बैठे ही कर सकते हैं. आप डायरेक्ट सीएम धामी से कॉल पर बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर है 1905. आप इस नंबर पर बात करके सीधे सीएम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं.   

वेबसाइट/ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें

सीएम हेल्पलाइन नंबर के अलावा आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उत्तराखंड सरकार के ऐप पर जाकर भी अपना शिकायत मिनटों में दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल cmhelpline.uk.gov.in पर जाना है. इसके बाद आपको "नई शिकायत दर्ज करें" वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत से जुड़ी जानकारी देनी होगी. बाद में शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके पास कंप्लेंट आईडी आ जाएगी. इस आईडी से आप अपनी  कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लगभग 7-15 दिन में ही आपका इश्यू रिजॉल्व कर दिया जाएगा. इस ऐप पर आप शिकायत दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं. इसके अलावा आपके पास फीडबैक दर्ज करने का ऑप्शन भी होता है. 

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 04:24 PM (IST)
CM Pushkar Singh Dhami Uttarakhand Uttarakhand Cm Dhami Governnment
