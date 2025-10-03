केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?

Diwali Bonus For Central Employees: हर साल दिवाली का वक्त आते ही केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में बोनस की खबर चर्चा में आने लगती है. सरकार हर अक्सर केन्द्रीय कर्मचारियों को इस खास मौके पर बोनस देती है. जो उनके त्योहार के खर्चों में मदद करता है. लेकिन सवाल अक्सर यही रहता है कि कौन इस बोनस का हकदार है.

और इसे कैसे चेक किया जा सकता है. क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बोनस का प्रावधान होता है. किन चीजों के आधार पर तय होता है किस कर्मचारी को मिलता है बोनस. क्या हर कोई इसे हासिल कर सकता. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और जानना चाहते हैं कि आप इस दिवाली बोनस के हकदार हैं या नहीं. तो पढ़ लीजिए पूरी खबर.

किन्हें मिलेगा बोनस?

देश में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं. इनमें से कई कर्चमारियों को सरकार की ओर से दिवाली पर स्पेशल अलाउंस या बोनस दिया जाता है. जो नियमित रूप से सरकारी सेवा में हैं. इसमें केंद्र सरकार के विभागों में स्थायी या संविदा कर्मचारी शामिल होते हैं.

लेकिन आपको बता दें यह बोनस सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी का कार्यकाल एक निश्चित अवधि से अधिक हो और वह किसी कारण से निलंबित या छुट्टी पर न हो. इसके अलावा बोनस राशि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पद के अनुसार तय की जाती है.

बोनस मिलेगा या नहीं ऐसे चेक करें?

दिवाली के बोनस को लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी केंद्र सरकार के पे स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और किसी अन्य बोनस का लाभ ले रहे हैं/ उन्हें भी यह दिवाली बोनस मिलेगा. इसके अलावा यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बलों के जवानों को भी दिया जाएगा. केंद्र सरकार का यह बोनस अधिकतम 7,000 रुपए महीने के वेतन पर तय किया गया है.

उदाहरण के तौर पर 7000 × 30 ÷ 30.4 = 6907.89 रुपए की गणना होती है. जिसे 6908 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा आपको बता दें हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की 3% DA बढ़ोतरी के साथ अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गई है.

