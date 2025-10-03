Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बड़ी खुशखबरी दी है.1 साल बाद यीडा ने नई आवासीय भूखंड योजना लॉन्च की है.
Noida Housing Scheme 2025: दिल्ली-एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना हर किसी का होता है. हालांकि, इस सपने को सच कर पाना आसान नहीं है. ऐसे में नोएडा में अब घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा ने बड़ी खुशखबरी दी है. करीब 1 साल बाद यीडा ने नई आवासीय भूखंड योजना लॉन्च की है, जिसमें नोएडा के कई सेक्टरों में कुल 35 भूखंड शामिल है.
अगर आप भी नोएडा में घर खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यीडा की आवासीय भूखंड योजना क्या है और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन की तारीख और प्रक्रिया
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की योजना में आवेदन आज यानी 3 अक्टूबर सुबह 11 बजे से शुरू हो गए हैं. यह आवेदन 30 अक्टूबर शाम तक किए जा सकते हैं. वहीं आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर रखी गई है. इस योजना के तहत भूखंडों का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा. जिसमें रिजर्व प्राइज से ज्यादा बोली लगाने वाले आवेदकों को प्लॉट मिलेगा. आवेदक को न्यूनतम 50 हजार रुपये की अतिरिक्त बोली लगाना अनिवार्य होगा. वहीं इस योजना के लिए आवेदन शुल्क 2,300 रुपये तय किया गया है. इसके बाद भूखंडों के लिए आवेदन करने वाले लोगों का नाम सूची में आने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी.
कौन-कौन से सेक्टर में हैं प्लॉट
नई योजना के तहत प्लॉट नोएडा के सेक्टर 41, 44, 48, 51, 53, 56, 61, 72, 99, 105, 122 और 151 में है. माना जा रहा है कि इस योजना के तहत इन सेक्टरों में प्लॉट खरीदने वाले लोग फ्यूचर में बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे.
औद्योगिक और संस्थागत विभाग के प्लॉट भी होंगे लॉन्च
यीडा के अनुसार, इस महीने केवल आवासीय भूखंड ही नहीं बल्कि संस्थागत और औद्योगिक संपत्तियों की नई योजनाएं भी लॉन्च होगी. इसमें संस्थागत विभाग के चार और औद्योगिक विभाग के सात भूखंड शामिल हैं. इन योजनाओं से प्राधिकरण को लगभग 450 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है. वहीं यीडा की औद्योगिक भूखंड योजना के तहत छोटे आकार के भूखंडों पर ही नीलामी के जरिए आवांटन किया जाएगा. इस योजना से क्षेत्र में करीब 3000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा यह योजना नोएडा में प्लॉट खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है.
