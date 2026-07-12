NPS Retirement: 3 करोड़ रुपये का फंड बनने पर हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन

National Pension System: अक्सर लोगों को रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा टेंशन नियमित आय की होती है, ताकि उन्हें बाद में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़ें. आमतौर पर लोगों को नौकरी के दौरान जहां हर महीने अपनी सैलरी से घर का खर्च चलाना पड़ता है, वहीं रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी जमा की गई पूंजी से ही खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की नई रिटायरमेंट आय योजना (RIS) और सिस्टेमैटिक पेआउट रेट (SPR) जैसी सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय का ऑप्शन दे सकती हैं.

अगर आपके पास रिटायरमेंट के समय 3 करोड़ रुपये का फंड है, तो आप सही प्लानिंग के जरिए उससे हर महीने अच्छी-खासी पेंशन हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा कैलकुलेशन....

3 करोड़ रुपये का फंड कैसे होगा इस्तेमाल?

अगर आपकी उम्र 60 साल है और आपके पास रिटायरमेंट के समय 3 करोड़ रुपये की बचत है. इसमें से आप 1 करोड़ रुपये इमरजेंसी फंड, हेल्थकेयर और अन्य सुरक्षित निवेश के लिए अलग रख सकते हैं. बाकी के 2 करोड़ रुपये अगर आप NPS में निवेश करते हैं और यह अगले 3 साल तक निवेशित रहते हैं.

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अगर इस दौरान आपको निवेश पर औसतन 9% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो करीब 65 साल की उम्र तक आपकी यह राशि पहले के मुकाबले करीब 2.6 करोड़ रुपये हो सकती है.

हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन?

रिटायरमेंट के शुरुआती 3 सालों में करीब 86,125 रुपये प्रति माह की आय मिल सकती है.

अगर आपकी उम्र 65 साल होती है, तो RIS और SPR व्यवस्था लागू होने के बाद आपकी मासिक आय बढ़कर करीब 1.55 लाख रुपये तक हो सकती है.

इसमें समय के साथ आय बढ़ने की उम्मीद भी रहती है.

बची हुई आय का कैसे करें इस्तेमाल?

अगर हर महीने आपका खर्च 1 लाख रुपये है और आपकी सैलरी करीब 1.55 लाख रुपये मिल रही है, तो बची हुई रकम को आप दोबारा निवेश कर सकते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर आप अतिरिक्त राशि को मल्टी-एसेट म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश कर भविष्य में अचानक आने वाले खर्च या मेडिकल खर्च जैसी जरूरतों के लिए अलग फंड तैयार कर सकते हैं.

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