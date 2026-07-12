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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan News: 350 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगा 500000 का लोन? मुद्रा योजना पर सरकार ने क्या कहा?

Loan News: 350 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगा 500000 का लोन? मुद्रा योजना पर सरकार ने क्या कहा?

Fake Loan Scam: सरकार ने 350 रुपये प्रोसेसिंग फीस देकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपये लोन मिलने के वायरल दावे को फर्जी बताया है और लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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PM Mudra Yojana Scheme: इन दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें 350 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपये का लोन मिलने का दावा किया गया है. अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए. दरअसल, सरकार ने इस वायरल पोस्ट को पूरी तरह फर्जी बताया है. साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी मैसेज की बातों में बिल्कुल न आये. क्योंकि ऐसे फर्जी संदेशों के जरिए साइबर फ्रॉड लोगों की निजी जानकारी और पैसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सिर्फ 350 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा करते हैं, तो आपके लिए 5 लाख रुपये का लोन मंजूर कर दिया जाएगा. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने जांच के बाद इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है और लोगों से अपील की है कि वो इस पेमेंट को करने से बचें.

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सरकार ने क्या कहा?

सरकार का कहना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा (MUDRA) सीधे किसी शख्स को लोन नहीं देती. मुद्रा एक रीफाइनेंस एजेंसी है, जो बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान (MFI) और NBFC के जरिए पात्र लोगों को लोन देने में मदद करती है.

क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल 2015 को छोटे और जरूरतमंद कारोबारियों को वित्तीय सहायता देने के मकसद से शुरू की गई थी. इस योजना के तहत पात्र आवेदक 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें?

  • किसी भी अनजान शख्स के मैसेज या संस्था को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे न भेजें.
  • अपने बैंक अकाउंट, आधार, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
  • किसी भी सरकारी योजना की जानकारी सिर्फ उनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही प्राप्त करें.
  • किसी भी तरह की लोन ऑफर मिलने पर पहले उसकी अच्छी से जांच जरूर करें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
MUDRA Loan Utility News PIB Fact Check PM Mudra Yojana
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