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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने बढ़ाई 20 समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि, अब अगस्त तक मिलेगा कन्फर्म टिकट

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने बढ़ाई 20 समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि, अब अगस्त तक मिलेगा कन्फर्म टिकट

Indian Railways: यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 20 ग्रीष्मकालीन खास ट्रेनों का संचालन बढ़ाने का फैसला लिया है. ये ट्रेनें दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और अन्य रूटों पर चलेंगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 12 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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Summer Special Train: गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हरिद्वार, बिहार, झारखंड और राजस्थान को जोड़ने वाली 20 ट्रेन सेवाओं का संचालन पहले से तय अवधि के बाद भी जारी रहेगा. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों के अन्य सभी परिचालन संबंधी नियम और व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेंगी.

बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली आने-जाने वाली ट्रेनों को मिला विस्तार

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी जंक्शन-नई दिल्ली प्रतिदिन 15 जुलाई 2026 के बजाय अब 31 जुलाई 2026 तक चलेगी. वहीं ट्रेन संख्या 02564 नई दिल्ली-बरौनी जंक्शन प्रतिदिन 16 जुलाई के स्थान पर 1 अगस्त 2026 तक संचालित होगी. दोनों ट्रेनों को 16-16 अतिरिक्त फेरे दिए गए हैं.

इसी तरह ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली प्रतिदिन 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2026 तक और ट्रेन संख्या 02570 नई दिल्ली-दरभंगा प्रतिदिन 16 जुलाई के बजाय 1 अगस्त 2026 तक चलाई जाएगी. इन दोनों ट्रेनों को भी 16-16 अतिरिक्त फेरे मिलेंगे.

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दानापुर, मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल रूट की ट्रेनों की अवधि बढ़ी

ट्रेन संख्या 03257 दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक रविवार 12 जुलाई के बजाय अब 26 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. वहीं ट्रेन संख्या 03258 आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर प्रत्येक सोमवार 13 जुलाई के बजाय 27 जुलाई 2026 तक चलेगी. दोनों ट्रेनों को 2-2 अतिरिक्त फेरे दिए गए हैं.

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन संख्या 05219 प्रत्येक शुक्रवार 10 जुलाई के स्थान पर अब 31 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. वहीं ट्रेन संख्या 05220 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर प्रत्येक शनिवार 11 जुलाई के बजाय 1 अगस्त 2026 तक चलेगी. दोनों ट्रेनों के संचालन में 3-3 अतिरिक्त फेरों की बढ़ोतरी की गई है.

धनबाद और शकूर बस्ती रूट के यात्रियों के लिए भी राहत

ट्रेन संख्या 03639 धनबाद-शकूर बस्ती प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार 13 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. जबकि ट्रेन संख्या 03640 शकूर बस्ती-धनबाद प्रत्येक मंगलवार और शनिवार 14 जुलाई के स्थान पर 1 अगस्त 2026 तक चलेगी. दोनों ट्रेनों के संचालन में 5-5 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं.

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शेखपुरा और आनंद विहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को मिला विस्तार

रेलवे ने शेखपुरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली दो अलग-अलग जोड़ी विशेष ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी है. ट्रेन संख्या 02397 शेखपुरा-आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक रविवार 12 जुलाई के बजाय 26 जुलाई 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 02398 आनंद विहार टर्मिनल-शेखपुरा प्रत्येक सोमवार 13 जुलाई के बजाय 27 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. दोनों ट्रेनों को 2-2 अतिरिक्त फेरे मिलेंगे.

इसके अलावा ट्रेन संख्या 03697 शेखपुरा-आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार 14 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2026 तक चलेगी. वहीं ट्रेन संख्या 03698 आनंद विहार टर्मिनल-शेखपुरा प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार 15 जुलाई के बजाय 1 अगस्त 2026 तक संचालित होगी. इन दोनों ट्रेनों के संचालन में 9-9 अतिरिक्त फेरों की वृद्धि की गई है.

पूर्णिया कोर्ट और सहरसा रूट की स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ा 

ट्रेन संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक शुक्रवार और रविवार 12 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. वहीं ट्रेन संख्या 05580 आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट प्रत्येक रविवार और मंगलवार 14 जुलाई के स्थान पर 2 अगस्त 2026 तक चलेगी. दोनों ट्रेनों को 3-3 अतिरिक्त फेरे दिए गए हैं.

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 05575 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक मंगलवार 14 जुलाई के बजाय 28 जुलाई 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 05576 आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा प्रत्येक गुरुवार 16 जुलाई के बजाय 30 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. दोनों ट्रेनों के संचालन में 1-1 अतिरिक्त फेरा जोड़ा गया है.

बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन सबसे अधिक समय तक चलेगी

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार 16 जुलाई के बजाय अब 27 अगस्त 2026 तक संचालित होगी. वहीं ट्रेन संख्या 04812 हरिद्वार-बाड़मेर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार 17 जुलाई के स्थान पर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी. इन दोनों ट्रेनों को 12-12 अतिरिक्त फेरे दिए गए हैं.

यात्रियों के लिए रेलवे की महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और समय की पुष्टि करने की अपील की है. विस्तृत जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है या रेलवे पूछताछ पोर्टल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
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