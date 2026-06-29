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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Plaza News: खुशखबरी! 60 KM तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, जान लें ये नए सरकारी नियम

Toll Plaza News: खुशखबरी! 60 KM तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, जान लें ये नए सरकारी नियम

Toll Plaza News: टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अब नए हाइवे पर 60 किलोमीटर तक कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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Toll Plaza News: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी रखना जरूरी होगा. सरकार ने लोगों की शिकायतों और बार-बार टोल वसूली की समस्या को देखते हुए ये नया नियम लागू किया है. इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लगभग रोज हाईवे पर सफर करते हैं. यहां से आप इस नए नियम के बारे में जान सकते हैं.

क्या है नया नियम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा. यानी लोगों को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बार-बार टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा. 

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पहले क्या थी दिक्कत?

कई हाईवे पर 30-40 किलोमीटर के अंदर ही दूसरा टोल प्लाजा आ जाता था, जिससे यात्रियों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था. खासकर रोज आने-जाने वाले लोग लंबे समय से इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे थे.

FASTag यूजर्स को भी राहत

नए नियम से FASTag यूजर्स को भी फायदा होगा. कम टोल प्लाजा होने से ट्रैफिक जाम कम होगा. साथ ही यात्रा का समय बचेगा और बार-बार कटने वाले टोल से राहत मिलेगी. सरकार पहले ही देशभर में FASTag सिस्टम को कंप्लसरी बना चुकी है.

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सरकार क्यों लाई नया नियम?

सरकार का कहना है कि हाईवे यात्रा को आसान और तेज बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है. आने वाले समय में सरकार GPS वाले टोल सिस्टम पर भी तेजी से काम करेगी. इसके लागू होने के बाद लोग जितनी दूरी तय करेंगे, उतना ही टोल देना पड़ सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
FASTag Toll Plaza Utility News
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