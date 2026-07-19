House Building Advance Loan: अगर आप भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की नई ब्याज दर जारी कर दी है. इस फैसले के बाद अब आप घर खरीदने, नया मकान बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए पहले की तरह रियायती दर पर लोन ले सकते हैं. इस योजना का खास मकसद घर बनाने की योजना बना रहे कर्मचारियों को कम लागत में लोन उपलब्ध कराने में मदद करना है.

किन कामों के लिए मिलेगा HBA लोन?

नया मकान बनाने के लिए.

तैयार फ्लैट या घर खरीदने के लिए.

प्लॉट खरीदकर निर्धारित समय में घर बनाने के लिए.

केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजनाओं के तहत घर खरीदने के लिए.

पहले से बने घर का नया कमरा या फ्लोर जोड़ने के लिए.

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कब से लागू होगी नई ब्याज दर?

रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक, 7.1% की नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच मंजूर होने वाले सभी HBA लोन पर लागू रहेगी. दरअसल यह फैसला आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दी गई है.

क्या बदले हैं नियम?

पात्रता के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

लोन की अधिकतम रकम आपको पहले से तय नियमों के मुताबिक ही मिलेगी.

पुनर्भुगतान (EMI) और सेवा अवधि से जुड़े नियम भी वही रहेंगे.

लोन की रकम आपकी सैलरी, सेवा अवधि और संपत्ति की लागत के आधार पर तय की जाएगी.

कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

हाउस बिल्डिंग एडवांस सरकारी कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर मिलने वाली यह खास लोन सुविधा है. बाजार में मौजूदा सामान्य होम लोन के मुकाबले में इसकी ब्याज दर कम होने से कर्मचारियों पर EMI का बोझ पहले से काफी कम हो सकती है. ऐसे में अगर कोई रेलवे कर्मचारी 2026-27 में अपना नया घर खरीदने या बनाने के बारे में सोच रहा है, तो उन्हें इस फैसले का फायदा मिल सकता है.

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