Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिकतम उत्पादन को नियमित सफाई और सही जगह जरूरी है।

Solar Panel: बढ़ती गर्मी और बढ़ते बिजली बिल को देखते हुए कई लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. इससे उनका काफी फायदा भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोलर पैनल अच्छी बिजली सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बनाता है. क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, सोलर पैनल उतनी ज्यादा बिजली बनाएगा. असल में यह सच नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल गर्मी से बिजली नहीं बनाता है, बल्कि बिजली बनाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करता है. क्या आप जानते हैं कि गर्मी के अलावा सोलर पैनल कौन से मौसम में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है?

किस मौसम में सोलर पैनल बनाता है ज्यादा बिजली

सोलर पैनल सबसे ज्यादा वसंत ऋतु के मौसम में बिजली बनाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दौरान धूप अच्छी रहती है और तापमान भी करीब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. ठंडी हवा के चलते पैनल ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, इसी कारण सोलर पैनल अच्छे से बिजली बनाता है.

क्या सर्दी के मौसम में भी ज्यादा बिजली बनाता है सोलर पैनल?

सर्दी के मौसम में तापमान कम होने की वजह से सोलर पैनल अच्छी कैपेसिटी से काम करता है.

लेकिन सर्दी में दिन छोटे होते हैं और साथ ही कई इलाकों में धुंध भी रहती है. इसकी वजह से बिजली उत्पादन कम हो सकता है.

गर्मी के मौसम में सोलर पैनल सबसे ज्यादा बनाता है बिजली?

कई लोगों को लगता है कि गर्मी में सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाता है. यह जरूर है कि गर्मी में दिन बड़े होते हैं तो बिजली अच्छी खासी बन जाती है. लेकिन हद से ज्यादा तेज गर्मी की वजह से पैनल का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सोलर पैनल की काम करने की कैपेसिटी कम होने लगती है. यह जानना जरूरी है कि सोलर पैनल के लिए तेज धूप होना काफी नहीं है, बल्कि एक नियंत्रित तापमान होना भी जरूरी है.

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बारिश के मौसम में सोलर पैनल बिजली बनाता है या नहीं?

बारिश के मौसम में भी सोलर पैनल बिजली बनाता है, लेकिन बादल छाने की वजह से बिजली कम बनती है. इसके बाद भी बिजली बनाना पूरी तरह बंद नहीं होता है.

ज्यादा बिजली पाने के लिए करें ये जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाए तो इसके लिए कुछ जरूरी काम करना पड़ेगा जैसे...

कुछ-कुछ दिन में सोलर पैनल की सफाई करें.

ऐसी जगह लगवाएं पैनल जहां धूप अच्छी आती हो.

धूल-मिट्टी रहने पर भी पैनल बिजली कम बनाएगा.

ऐसी जगह सोलर पैनल न लगवाएं, जहां से किसी बिल्डिंग की परछाई आती हो.

इससे सोलर पैनल को धूप सही से नहीं मिलेगी.

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