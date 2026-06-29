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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO का बड़ा अपडेट: आपके खाते में इस दिन ट्रांसफर होगा पीएफ का ब्याज, ऐसे करें चेक

EPFO का बड़ा अपडेट: आपके खाते में इस दिन ट्रांसफर होगा पीएफ का ब्याज, ऐसे करें चेक

EPFO Big Update: EPFO ने FY2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी है, लेकिन अभी तक यह राशि खातों में जमा नहीं हुई है क्योंकि मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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EPFO Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने पीएफ खाते में FY2025-26 के ब्याज का पैसा जमा होने का इंतजार कर रहे हैं. इस बार भी पीएफ पर 8.25% सालाना ब्याज दर को बरकरार रखा गया है. ब्याज दर को स्थिर रखने का फैसला लिए गए दो महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह रकम सदस्यों के खाते में जमा नहीं हुई है. अब इसे लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. 

बीते मार्च 2026 में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की थी. इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही यह राशि सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

कब तक खाते में आएगा PF ब्याज?

EPFO Interest के खाते में जमा करने का इंतजार कर रहे सदस्यों को बता दें कि अभी तक ब्याज जमा करने की कोई निश्चित तारीख ऐलान नहीं की गई है. हालांकि, पिछले वर्षों के ट्रेंड पर नजर डालें, तो ब्याज की रकम जुलाई और सितंबर के बीच किसी भी समय डाली जा सकती है. 

ब्याज जमा होने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं. ब्याज की राशि ईपीएफओ सदस्यों के खातों में तभी जमा की जाती है जब केंद्र सरकार की मंजूरी, फिर आधिकारिक अधिसूचना और इसके बाद EPFO द्वारा खातों में ब्याज अपडेट किया जाता है. यही वजह के इसमें कुछ समय लग सकता है.

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पिछले साल कई सदस्यों के खातों में जून और जुलाई के दौरान ब्याज की राशि दिखाई दी थी. हालांकि, सभी खातों में यह अपडेट एक साथ नहीं आता. कुछ सदस्यों को पहले और कुछ को बाद में पासबुक में ब्याज की जानकारी दिखाई दे सकती है.

क्या देरी से ब्याज पर पड़ेगा असर?

EPFO सदस्यों के लिए राहत की बात यह है कि पासबुक अपडेट में देरी होने से ब्याज की रकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. EPF Scheme 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत पीएफ खाते पर ब्याज की गणना हर महीने के खाते के बैलेंस के आधार पर की जाती है और सालाना चक्रवृद्धि तरीके से जोड़ी जाती है.

इसलिए प्रशासनिक देरी के बावजूद सदस्यों को पूरा ब्याज मिलेगा. खाते में एंट्री बाद में दिखाई दे सकती है, लेकिन ब्याज की गणना तय नियमों के अनुसार ही होगी.

ऐसे चेक कर सकते हैं PF ब्याज का स्टेटस

जब EPFO ब्याज की राशि खाते में अपडेट करेगा, तो सदस्यों को कई ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनके जरिए वे अपने पीएफ खाते में ब्याज की रकम आने पर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए उमंग ऐप (Umang App), ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल (EPFO E-Service Portal), मिस्ड कॉल सेवा (Missed Call Service) या SMS सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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Published at : 29 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
PF Interest Utility News EPFO Update PF Balance Check
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