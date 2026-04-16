टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी मनमानी, एक्शन में NHAI, FASTag और गाड़ी के नंबर का मिलान करेंगे बैंक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NHAI ने बैंकों से फास्टैग वीआरएन की तुरंत जांच करने को कहा।

गलत या अमान्य वीआरएन वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

यह कदम सरकारी राजस्व नुकसान रोकने और सिस्टम सुधार के लिए।

गड़बड़ी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

Fastag Rules Update: फास्टैग सिस्टम को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए अब सख्ती बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बुधवार को सभी बैंकों को अहम दिशा- निर्देश दिए हैं.

एनएचएआई ने सभी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों से कहा हैं कि वे अपने टैग्स से जुड़े वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) की तुरंत जांच करें. साथ ही जिन फास्टैग में गलत या अमान्य वीआरएन पाया जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

NHAI का बैंकों को निर्देश

NHAI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे उन सभी नंबरों की जांच करें जिन पर फास्टैग लिया गया है. बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि दिए गए नंबर का इस्तेमाल जारी है या नहीं. NHAI के अनुसार, इस कदम से सिस्टम को बेहतर करने में सहायता होगी.

गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई

NHAI ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया हैं, जिनमें यह बात सामने आई कि बहुत से फास्टैग रीडर में दर्ज वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) कई बार गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखे नंबर से मेल नहीं खा रहे हैं.

हाईवे अथॉरिटी के अनुसार, इन गड़बड़ियों से सरकारी राजस्व के नुकसान पहुंचता हैं. साथ ही, NHAI ने स्पष्ट कहा हैं कि, ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है.

पहले मैन्युअल सिस्टम पर थी ज्यादा निर्भरता

पहले के समय में जांच की व्यवस्था उतनी विकसित नहीं थी और इसमें ज्यादातर काम मैन्युअल तरीकों से किया जाता था. एनएचएआई ने बताया है कि अब भविष्य में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए फास्टैग और वीआरएन मैपिंग को अधिक सटीक बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इस प्रक्रिया से गाड़ियों को लंबी कतार में लगने से बचाया जा सकेगा.

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