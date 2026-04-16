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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटोल प्लाजा पर नहीं चलेगी मनमानी, एक्शन में NHAI, FASTag और गाड़ी के नंबर का मिलान करेंगे बैंक

टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी मनमानी, एक्शन में NHAI, FASTag और गाड़ी के नंबर का मिलान करेंगे बैंक

NHAI Fastag News: NHAI ने फास्टैग में VRN गड़बड़ी पर सख्ती बढ़ा दी है. गलत नंबर वाले टैग ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 12:27 PM (IST)
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  • NHAI ने बैंकों से फास्टैग वीआरएन की तुरंत जांच करने को कहा।
  • गलत या अमान्य वीआरएन वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
  • यह कदम सरकारी राजस्व नुकसान रोकने और सिस्टम सुधार के लिए।
  • गड़बड़ी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

Fastag Rules Update: फास्टैग सिस्टम को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए अब सख्ती बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बुधवार को सभी बैंकों को अहम दिशा- निर्देश दिए हैं.  

एनएचएआई ने सभी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों से कहा हैं कि वे अपने टैग्स से जुड़े वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) की तुरंत जांच करें. साथ ही जिन फास्टैग में गलत या अमान्य वीआरएन पाया जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

NHAI का बैंकों को निर्देश

NHAI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे उन सभी नंबरों की जांच करें जिन पर फास्टैग लिया गया है. बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि दिए गए नंबर का इस्तेमाल जारी है या नहीं. NHAI के अनुसार, इस कदम से सिस्टम को बेहतर करने में सहायता होगी. 

गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई 

NHAI ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया हैं, जिनमें यह बात सामने आई कि बहुत से फास्टैग रीडर में दर्ज वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) कई बार गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखे नंबर से मेल नहीं खा रहे हैं. 

हाईवे अथॉरिटी के अनुसार, इन गड़बड़ियों से सरकारी राजस्व के नुकसान पहुंचता हैं. साथ ही, NHAI ने स्पष्ट कहा हैं कि, ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है.

पहले मैन्युअल सिस्टम पर थी ज्यादा निर्भरता

पहले के समय में जांच की व्यवस्था उतनी विकसित नहीं थी और इसमें ज्यादातर काम मैन्युअल तरीकों से किया जाता था. एनएचएआई ने बताया है कि अब भविष्य में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए फास्टैग और वीआरएन मैपिंग को अधिक सटीक बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इस प्रक्रिया से गाड़ियों को लंबी कतार में लगने से बचाया जा सकेगा. 

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
FASTag NHAI Vehicle Rules Utility News Toll System
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