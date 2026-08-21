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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगलत बीमारी बताने के लिए हॉस्पिटल पर जुर्माना, AIIMS ने मरीज को दिए 60 हजार रुपए

गलत बीमारी बताने के लिए हॉस्पिटल पर जुर्माना, AIIMS ने मरीज को दिए 60 हजार रुपए

AIIMS Rishikesh News: AIIMS ऋषिकेश ने मरीज को HIV पॉजिटिव बताया, जबकि बाद की जांच में वह नेगेटिव मिला. उत्तराखंड उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही मानते हुए 60 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Aug 2026 01:26 PM (IST)
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Healthcare Legal Update: किसी मरीज को अगर अस्पताल की ओर से ऐसी बीमारी बता दी जाए, जो उसे है ही नहीं, तो क्या होगा? ऐसे में मरीज के पास क्या अधिकार है? ऐसा ही एक मामला एम्स ऋषिकेश से आया है. अस्पताल के रिकॉर्ड में एक मरीज को HIV पॉजिटिव बताया गया था, जबकि बाद में दूसरे अस्पतालों में हुई जांच में वह HIV नेगेटिव पाया गया. इस मामले में उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने एम्स ऋषिकेश को जिम्मेदार ठहराते हुए मरीज को 60 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?

मामला साल 2014 का है. हरिद्वार के भगवानपुर निवासी एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था. वहां इलाज के बाद जारी किए गए मेडिकल रिकॉर्ड और डिस्चार्ज समरी में उसे HIV पॉजिटिव दर्ज किया गया. मरीज की हालत बिगड़ने पर परिवार उसे देहरादून के दूसरे अस्पताल लेकर गया. वहां दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट में वह HIV नेगेटिव पाया गया. इसके बाद मरीज ने गलत मेडिकल रिपोर्ट को लेकर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

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एम्स ने क्या सफाई दी?

एम्स ऋषिकेश ने इस मामले में मरीज को HIV पॉजिटिव बताए जाने से इनकार किया था. अस्पताल की तरफ से कहा गया कि कोई HIV टेस्ट या ऐसी बीमारी की पुष्टि नहीं की गई थी. एम्स ने इसे रिकॉर्ड से जुड़ी गलती भी बताया था.

हालांकि, आयोग ने अस्पताल की इस दलील को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने पाया कि एम्स के अपने मेडिकल रिकॉर्ड में मरीज को बार-बार HIV पॉजिटिव लिखा गया था और उसे आगे HIV का इलाज कराने की सलाह भी दी गई थी. अस्पताल इस रिकॉर्ड की पर्याप्त वजह या उससे जुड़े जांच दस्तावेज पेश नहीं कर सका.

आयोग ने क्यों मानी लापरवाही?

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि HIV जैसी गंभीर बीमारी के मामले में अस्पताल को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के HIV पॉजिटिव बताना उसके लिए मानसिक परेशानी, सामाजिक बदनामी और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकता है. आयोग के मुताबिक, इस मामले में अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वह सही मेडिकल प्रक्रिया का पालन करे और HIV पॉजिटिव दर्ज करने के पीछे जरूरी जांच या दस्तावेज पेश करे. ऐसा नहीं किए जाने को आयोग ने लापरवाही माना.

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 60 हजार रुपये देने का आदेश

मामले में हरिद्वार जिला उपभोक्ता आयोग ने अप्रैल 2019 में एम्स को 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया था. एम्स ने इस फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की थी. अब 17 अगस्त 2026 को उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा. यानी एम्स ऋषिकेश को मरीज को कुल 60 हजार रुपये देने होंगे.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
AIIMS HIV AIIMS Rishikesh Legal News
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