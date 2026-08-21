Solar Panel Subsidy: अब हर किसी को नहीं मिलेगी सोलर सब्सिडी, जानें कौन है पात्र

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Rooftop Solar Panel Subsidy: आजकल सोलर पैनल को लेकर लोगों के बीच चर्चा बढ़ गई है. लोग इसके फायदे, नुकसान से लेकर सब्सिडी तक की जानकारी हासिल करना चाहते हैं. ऐसे में काफी लोग सोलर पैनल लगवाने का प्लान करते हैं. सोलर पैनल लगवाने से न केवल बिजली बिल से काफी हद तक राहत मिलती है, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी भी लोगों के लिए मददगार हो सकती है.

क्या आप जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी कुछ जरूरी शर्तों को मानना पड़ता है और इसका लाभ हर किसी को नहीं मिलता है. अब जानते हैं कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या नियम है.

जानें पात्रता के नियम क्या है?

अगर आप भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए इन जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है जैसे...

सब्सिडी के लिए आवेदक भारत का ही नागरिक होना चाहिए.

इसके साथ ही आपके घर में वैध बिजली कनेक्शन होना महत्वपूर्ण है.

इसके अलावा अगर सोलर पैनल लगवाना है तो आपके घर की छत मजबूत और सही स्थिति में हो.

आप पहले से ही किसी दूसरी सोलर योजना का लाभ न ले रहे हो.

ध्यान रखें, सरकार की इस योजना का लाभ केवल आवासीय घरों के लिए ही है.

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किन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ इन लोगों को नहीं मिलता है. इनमें शामिल है...

फैक्ट्री और औद्योगिक जगह पर सोलर पैनल लगवाने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.

वहीं कॉमर्शियल इमारतें जैसे, दुकान, व्यापारिक जगह और ऑफिस पर सब्सिडी नहीं मिलती है.

साथ ही सरकारी ऑफिर या दूसरे सरकारी इमारतों पर लगे सोलर पैनल पर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी.

ध्यान रखें- पीएम सूर्य घर योजना के पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन किए सोलर पैनल लगवाने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन और दूसरी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है.

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