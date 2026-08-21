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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel Subsidy: अब हर किसी को नहीं मिलेगी सोलर सब्सिडी, जानें कौन है पात्र

Solar Panel Subsidy: अब हर किसी को नहीं मिलेगी सोलर सब्सिडी, जानें कौन है पात्र

Solar Panel Subsidy: अगर आप केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी जरूरी पात्रता और नियमों जानना महत्वपूर्ण है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बिना सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

Rooftop Solar Panel Subsidy: आजकल सोलर पैनल को लेकर लोगों के बीच चर्चा बढ़ गई है. लोग इसके फायदे, नुकसान से लेकर सब्सिडी तक की जानकारी हासिल करना चाहते हैं. ऐसे में काफी लोग सोलर पैनल लगवाने का प्लान करते हैं. सोलर पैनल लगवाने से न केवल बिजली बिल से काफी हद तक राहत मिलती है, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी भी लोगों के लिए मददगार हो सकती है.

क्या आप जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी कुछ जरूरी शर्तों को मानना पड़ता है और इसका लाभ हर किसी को नहीं मिलता है. अब जानते हैं कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या नियम है. 

जानें पात्रता के नियम क्या है?

अगर आप भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए इन जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है जैसे...

  • सब्सिडी के लिए आवेदक भारत का ही नागरिक होना चाहिए.
  • इसके साथ ही आपके घर में वैध बिजली कनेक्शन होना महत्वपूर्ण है.
  • इसके अलावा अगर सोलर पैनल लगवाना है तो आपके घर की छत मजबूत और सही स्थिति में हो.
  • आप पहले से ही किसी दूसरी सोलर योजना का लाभ न ले रहे हो.
  • ध्यान रखें, सरकार की इस योजना का लाभ केवल आवासीय घरों के लिए ही है.

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किन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी?

 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ इन लोगों को नहीं मिलता है. इनमें शामिल है...

  • फैक्ट्री और औद्योगिक जगह पर सोलर पैनल लगवाने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
  • वहीं कॉमर्शियल इमारतें जैसे, दुकान, व्यापारिक जगह और ऑफिस पर सब्सिडी नहीं मिलती है.
  • साथ ही सरकारी ऑफिर या दूसरे सरकारी इमारतों पर लगे सोलर पैनल पर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी.

ध्यान रखें- पीएम सूर्य घर योजना के पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन किए सोलर पैनल लगवाने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन और दूसरी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana
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