आज गलती से भी दिल्ली-एनसीआर के इन रूट्स पर मत चले जाना, वरना जाम में बीतेगा पूरा दिन

नया साल आने वाला है और इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में है. हर साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर की रात और उसके बाद सड़कों पर भारी भीड़, पार्टियों और ट्रैफिक का दबाव रहने वाला है. इसी वजह से दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही सख्ती शुरू कर दी है. मकसद साफ है कि जश्न मनाएं, लेकिन नियमों के साथ, ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े और शहर की शांति बनी रहे.

पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक दिन में करीब 24 हजार ट्रैफिक चालान काट दिए गए. इसका मतलब साफ है कि अगर आज या आने वाले दिनों में आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे, तो चालान और परेशानी दोनों तय हैं. खासकर ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट जैसे मामलों पर पुलिस बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज गलती से भी दिल्ली-एनसीआर के किन रूट्स पर न जाएं, वरना पूरा दिन जाम में बीतेगा.

न्यू ईयर से पहले क्यों इतनी सख्ती?

दरअसल, नए साल के जश्न के साथ-साथ आने वाले गणतंत्र दिवस को भी ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. अधिकारियों का कहना है कि इस समय सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील खतरनाक साबित हो सकती है. इसलिए सड़क पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

इन गलतियों पर सबसे ज्यादा चालान

स्पेशल ट्रैफिक ड्राइव के दौरान पुलिस ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 226 चालान, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर 86 चालान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के 2,194 चालान, ट्रिपल राइडिंग करने वालों के 266 चालान, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के 1,941 चालान. इन आंकड़ों से साफ है कि पुलिस की नजर हर छोटी-बड़ी गलती पर है. न्यू ईयर की भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली में करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. इनमें ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल हैं. कनॉट प्लेस, हौज खास, साउथ एक्स, साकेत, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज और एयरोसिटी जैसे इलाकों में खास सुरक्षा रहेगी. पार्टी एरिया और एंट्री गेट्स पर बैरिकेडिंग होगी और हर आने-जाने वाले वाहन की जांच की जाएगी.

आज गलती से भी दिल्ली-एनसीआर के किन रूट्स पर न जाएं?

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. भारी भीड़, पार्टियों और देर रात तक चलने वाले जश्न की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. ऐसे में अगर आप बिना तैयारी के इन रास्तों पर निकल पड़े, तो घंटों जाम में फंस सकते हैं.

आज इन रूट्स पर जाने से बचें

अगर बहुत जरूरी न हो, तो आज इन सड़कों और इलाकों की तरफ जाने से बचना ही बेहतर है

1. कनॉट प्लेस (CP) - शाम 8 बजे के बाद यहां वाहनों की एंट्री सीमित रहेगी। बिना पास के गाड़ी ले जाना मुश्किल होगा.

2. मंडी हाउस से कनॉट प्लेस रोड - यहां से आगे वाहनों को रोक दिया जाएगा।

3. बंगाली मार्केट रोड - भारी ट्रैफिक और बैरिकेडिंग की वजह से लंबा जाम लग सकता है.

4. मिंटो रोड - ट्रैफिक डायवर्जन के कारण यहां गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रहेगी.

5. पटेल चौक और आसपास के रास्ते - यहां पुलिस चेकिंग और सीमित एंट्री के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.

6. रंजीत सिंह फ्लाईओवर - यहां से कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.

