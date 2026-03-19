कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट

रोजाना हजारों यात्री दिल्ली से बिहार की ओर सफर करते हैं. लेकिन कई बार खासकर त्योहारों के समय ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से और सीधी बस नहीं मिलने की वजह से यात्री समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन अब दिल्ली से बिहार जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. दरअसल अब तक जहां ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबे इंतजार से लोग परेशान रहते थे, वहीं अब दिल्ली परिवहन निगम इस समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है.

राजधानी में बढ़ती आबादी और खासतौर पर पूर्वांचल के लोगों की जरूरत को देखते हुए सरकार इंटर स्टेट बस कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार दे रही है. इसी के तहत दिल्ली से बिहार के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को घर जाने के लिए सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक ऑप्शन मिल सकेगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी और इसका पूरा रूट क्या होगा.

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कितने रुपये होगा किराया?

डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस का किराया असोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की ओर से तय किए गए मानकों के आधार पर रखा जाएगा. फिलहाल किराया तय नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार 800 से 900 किलोमीटर तक की दूरी के लिए यह सेवा किफायती दरों पर उपलब्ध होगी. ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

किन रूटों पर चलेंगी बसें?

डीटीसी करीब 17 इंटर स्टेट रूटों पर 50 नई इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर बसें चलाने जा रहा है. ये बसे न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी दिल्ली की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी. वहीं दिल्ली से पहले ही डीटीसी बसें बरौत, सोनीपत, धारूहेड़ा और पानीपत जैसे प्रमुख रूटों पर चल रही है. वहीं आने वाले समय में दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से जेवर तक के रूट की योजना है.

बिहार रूट पर क्या है खास?

वहीं दिल्ली और बिहार के बीच बस सेवा शुरू करने को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है. इसके लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता होने की संभावना है. यह सेवा खासतौर पर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, ताकि उन्हें घर जाने के लिए ट्रेन पर निर्भर न रहना पड़े.

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