इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं? इन जरूरी बातों को नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें

Induction Using Tips: किचन में अब इंडक्शन चूल्हा तेजी से जगह बना रहा है. गैस की दिक्कत हो या जल्दी खाना बनाना हो. लोग इस पर शिफ्ट हो रहे हैं. दिखने में आसान लगता है. बस बर्तन रखो और खाना तैयार. लेकिन यहां छोटी-छोटी गलतियां महंगी पड़ सकती हैं.

कई लोग बिना सही जानकारी के इसे इस्तेमाल करते हैं. जिससे चूल्हा जल्दी खराब होने लगता है. अगर आप भी रोजाना इंडक्शन यूज़ करते हैं. तो कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है. सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह लंबे समय तक साथ देगा. जान लें जरूरी बातें.

इस्तेमाल के बाद तुरंत बंद करना पड़ सकता है भारी

काफी लोग खाना बनते ही इंडक्शन को तुरंत ऑफ कर देते हैं. लेकिन यही सबसे आम गलती है. असल में जब आप कुकिंग करते हैं तो चूल्हा काफी गर्म हो जाता है. इसके अंदर लगे पार्ट्स को ठंडा होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है. अगर आप इसे तुरंत बंद कर देंगे तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. इससे धीरे-धीरे इसके पार्ट्स पर असर पड़ता है और चूल्हा जल्दी खराब होने लगता है. बेहतर यही है कि कुकिंग के बाद कुछ मिनट तक इसे चलने दें जिससे सिस्टम खुद को कूल कर सके.

प्लग तुरंत निकालना भी सही नहीं

कई लोग सेफ्टी के चक्कर में खाना बनते ही इंडक्शन का प्लग निकाल देते हैं. यह तरीका सही नहीं है. दरअसल कुकिंग के बाद भी इसके अंदर का फैन कुछ समय तक चलता है. जो गर्मी को बाहर निकालता है. अगर आप तुरंत प्लग निकाल देंगे. तो यह कूलिंग प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगी. इसका सीधा असर मशीन की लाइफ पर पड़ता है. इसलिए खाना बनने के बाद थोड़ा इंतजार करें और जब फैन अपने आप बंद हो जाए. तभी प्लग निकालें. इससे आपका इंडक्शन लंबे समय तक ठीक से काम करेगा.

साफ-सफाई और वेंटिलेशन का रखें ध्यान

इंडक्शन चूल्हे में साइड और नीचे की तरफ छोटे-छोटे कटआउट होते हैं. जिनसे गर्मी बाहर निकलती है. अगर यह जगह धूल या गंदगी से भर जाए. तो हवा का फ्लो रुक जाता है. ऐसे में चूल्हा ज्यादा गर्म हो सकता है और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. कई बार लोग इसे किचन में ऐसी जगह रख देते हैं जहां हवा ठीक से नहीं पहुंचती. कोशिश करें कि इसे खुले और साफ स्थान पर रखें. समय-समय पर इसके वेंट्स को साफ करते रहें. जिससे कूलिंग सिस्टम ठीक से काम करता रहे.

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