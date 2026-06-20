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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNEET Exam Special Trains: नीट परीक्षा के लिए किन-किन रूटों पर दौड़ेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, स्टूडेंट्स तुरंत नोट कर लें

NEET Exam Special Trains: नीट परीक्षा के लिए किन-किन रूटों पर दौड़ेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, स्टूडेंट्स तुरंत नोट कर लें

NEET 2026 Exam: NEET 2026 परीक्षा में छात्रों की सुविधा के लिए पश्चिमी रेलवे 20 और 21 जून को 6 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. ये ट्रेनें अहमदाबाद-मुंबई, ओखा-गांधीनगर और भावनगर-गांधीग्राम रूट पर चलेंगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 11:15 AM (IST)
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Railway Special Trains: 21 जून को NEET 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए इस बार रेलवे ने एक बड़ी राहत की खबर दी है. परीक्षा के दिन अक्सर ट्रेनों में भीड़ देखने को मिलते हैं ऐसे में पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, ताकि छात्रों को यात्रा की परेशानी ना हो और समय पर परीक्षा केंद तक पहुंच सके.

पश्चिमी रेलवे के मुताबिक, छात्रों की सुविधा और यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए 20 और 21 जून को तीन जोड़ी यानी 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये स्पेशल ट्रेनें अहमदाबाद-मुंबई, ओखा-गांधीनगर और भावनगर-गांधीग्राम रूट पर चलेंगी. इनके ट्रेनों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है. चलिए जानते हैं ट्रेन की टाइमिंग, रूट और बुकिंग की डिटेल में...

अहमदाबाद–मुंबई (मणिनगर–बांद्रा टर्मिनस) स्पेशल ट्रेन

  • ट्रेन नं. 09472: 20 जून को सुबह 8:30 बजे मणिनगर से रवाना होकर उसी दिन शाम 6:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. 
  • ट्रेन नं. 09471: 20 जून को रात करीब 9:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर 21 जून की सुबह 6:00 बजे मणिनगर पहुंचेगी.

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ओखा–गांधीनगर कैपिटल स्पेशल ट्रेन 

  • ट्रेन नं. 09554: ये ट्रेन 20 जून की सुबह 5:00 बजे ओखा से रवाना होगी और दोपहर करीब 3:00 बजे तक गांधीनगर कैपिटल पहुंचेगी.
  • ट्रेन नं. 09553: 21 जून की रात 8:55 बजे गांधीनगर से रवाना होकर 22 जून की सुबह 6:40 बजे तक ओखा पहुंचेगी. 

भावनगर टर्मिनस–गांधीग्राम स्पेशल ट्रेन

  • ट्रेन नं. 09254: ये ट्रेन 20 जून की सुबह करीब 11:40 बजे भावनगर टर्मिनस से रवाना होगी और शाम 4:10 बजे तक गांधीग्राम पहुंचेगी.
  • ट्रेन नं. 09253: 21 जून की रात 8:00 बजे गांधीग्राम से रवाना होगी और 22 जून की रात करीब 12:35 बजे तक भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी. 

इन सभी स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और जनरल दोनों क्लास के कोच उपलब्ध होंगे और छात्रों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों पर ठहरने के लिए भी कहा गया है. इन ट्रेनों का खास मकसद परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की होने वाली परेशानी से बचाना है , ताकि वह आसानी से परीक्षा दे सकें. 

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Published at : 20 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Special Trains Railway News Utility News NEET 2026 Exam
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