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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Cylinder: क्या आपके गैस सिलेंडर पर लिखा है C-21, A-24? जान लिजिए क्या है इन कोड्स का असली मतलब

LPG Cylinder: क्या आपके गैस सिलेंडर पर लिखा है C-21, A-24? जान लिजिए क्या है इन कोड्स का असली मतलब

LPG Cylinder: गैस सिलेंडर पर लिखे C-21, A-24 जैसे कोड सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा की जानकारी होते हैं. अगली बार सिलेंडर घर आए तो सिर्फ वजन ही नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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LPG Cylinder: जब भी घर पर LPG गैस सिलेंडर आता है तो आपने देखा होगा इसपर कई तरह के नंबर और कोड लिखे होते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या. असल में ये कोड आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं. अगर आपके सिलेंडर पर A, B, C या ऐसे ही कोई अक्षर और नंबर लिखे हैं, तो उनका खास मतलब होता है. इन कोड्स को समझना हर गैस उपभोक्ता के लिए जरूरी है.

क्या होता है A, B, C, D का मतलब?

गैस सिलेंडर के ऊपर लोहे की पट्टी पर A, B, C या D के साथ दो अंक लिखे होते हैं. यही सिलेंडर की टेस्टिंग एक्सपायरी डेट बताते हैं. जैसे A का मतलब है जनवरी से मार्च तक, B का मतलब है अप्रैल से जून तक, C का मतलब है जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक. वहीं इसके बाद लिखे नंबर साल को दिखाते हैं. अगर आपको ये उदाहरण से समझना है तो C-21 का मतलब है कि सिलेंडर की टेस्टिंग जुलाई से सितंबर 2021 तक वैध थी.

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क्यों जरूरी होती है यह टेस्टिंग?

LPG सिलेंडर समय-समय पर सुरक्षा जांच से गुजरते हैं. इसमें देखा जाता है कि सिलेंडर में कोई लीकेज, जंग या कमजोरी तो नहीं है. अगर कोई सिलेंडर तय समय के बाद भी बिना टेस्टिंग के इस्तेमाल हो रहा है, तो वह खतरनाक साबित हो सकता है. कई बार जल्दबाजी में लोग सिलेंडर पर लिखी तारीख देखे बिना ही डिलीवरी ले लेते हैं. लेकिन एक्सपायर्ड सिलेंडर इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे सिलेंडर में गैस लीकेज या हादसे की संभावना बढ़ जाती है.

सिलेंडर लेते समय क्या चेक करें?

  • एक्सपायरी कोड
  • रेगुलेटर
  • पाइप
  • गैस की बदबू

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क्या एक्सपायर्ड सिलेंडर लौटाया जा सकता है?

हां. अगर डिलीवरी के दौरान आपको एक्सपायर्ड सिलेंडर मिलता है, तो आप उसे लेने से मना कर सकते हैं और नया सिलेंडर मांग सकते हैं. ये आपका अधिकार है. तेल कंपनियां भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की तारीख जांचने की सलाह देती हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jun 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG 
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