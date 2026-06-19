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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan News: एक 'पर्सनल लोन' से खत्म हो सकते हैं आपके कई छोटे-बड़े कर्ज, जानिए सबसे आसान तरीका

Loan News: एक 'पर्सनल लोन' से खत्म हो सकते हैं आपके कई छोटे-बड़े कर्ज, जानिए सबसे आसान तरीका

Loan Consolidation: कई कर्ज और अलग-अलग EMI से परेशान लोग लोन कंसोलिडेशन का सहारा ले सकते हैं. इसमें पुराने कर्ज चुकाकर एक ही EMI भरनी होती है, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 09:02 PM (IST)
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Personal Loan Tips: आज के समय में हर कोई एक साथ कई तरह के कर्ज से परेशान होते हैं. किसी पर घर चलाने के लिए पर्सनल लोन, तो किसी पर क्रेडिट कार्ड का लोन या फिर छोटे-बड़े कई तरह के कर्ज होते हैं. अलग-अलग कर्ज की अलग-अलग EMI और ब्याज दर होने के कारण लोगों के लिए ये काफी मुश्किलें पैदा कर देती है. ऐसे में आपकी एक गलती या देरी आपके लिए काफी परेशानियां बढ़ा सकती है. 

ऐसे में आप ऋण समेकन (Loan Consolidation) का सहारा ले सकते हैं. इसमें एक ऐसा नया पर्सनल लोन लिया जाता है जिसके जरिए सभी कर्जों को खत्म किया जा सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि लोन से पुराने कर्ज चुकाने के बाद आप को सिर्फ एक ही EMI भरनी होगी है. 

कैसे लोन से खत्म होंगे कई कर्ज?

अगर आप पर क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन या कई तरह के छोटे-बड़े कर्ज है, तो इसे भरने के लिए आप हर महीने अलग- अलग जगहों पर भुगतान करते हैं. ऐसे में अगर आप बैंक से एक पर्सनल लोन लेकर इन सभी कर्जों को चुका देते है, तो इसके बाद आपको अलग-अलग कर्ज भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ नए पर्सनल लोन की एक EMI भरणी होगी. 

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क्या है पर्सनल लोन लेने के फायदे?

  • कई कर्जों की जगह सिर्फ एक EMI भरनी पड़ती है. 
  • भुगतान की तारीख याद रखना आसान हो सकता है. 
  • समय पर EMI भरने से क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है. 
  • लेट फीस से बचने में मदद मिल सकती है. 

पर्सनल लोन लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

हालांकि, किसी भी कर्ज को खत्म करने के लिए पर्सनल लोन लेना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है. यह लोन तभी फायदेमंद हो सकता है जब इसकी ब्याज दर पुराने कर्जों से कम हो. अगर आप पर्सनल लोन की अवधि ज्यादा रखते हैं, तो EMI कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है. इसके अलावा आप पर कई तरह के चार्ज लग सकते हैं. इसलिए लोन लेने से पहले उसके सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें.  

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Published at : 19 Jun 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
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