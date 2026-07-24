LPG News: 15 अगस्त तक कुछ बड़ा होगा! 100 शहरों के लोगों को गैस सिलेंडर पर मिलेगी बड़ी राहत

10 Kg LPG Cylinder: अगर आपके रसोई घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है और आप 14.2 किलो के भारी-भरकम सिलेंडर को उठाने से परेशान है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर देखा जाता है कि छोटे परिवार, कम खपत करने वाले या खासकर अकेले रहने वाले लोग इतनी बड़ी सिलेंडर के इस्तेमाल से कतराते थे. हाल ही में सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने 10 किलो वाले LPG सिलेंडर की उपलब्धता की दायरा को बढ़ाने का एक अहम फैसला लिया है.

कंपनी के मुताबिक, 15 अगस्त तक 24 राज्यों के 100 नए शहरों में इस सिलेंडर की सुविधा शुरू कर दी जाएगी. कंपनी का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो LPG सिलेंडर का खपत बहुत कम करते हैं. इससे अब उन्हें 14.2 किलो के बड़े सिलेंडर की बजाय छोटे और सुविधाजनक सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा. इसके साथ ही BPCL ने कच्चे तेल की खरीद और स्टॉक को लेकर भी कई अहम जानकारियां दी हैं.

15 अगस्त तक क्या होगा बदलाव?

BPCL 10 किलो वाले LPG सिलेंडर की पहुंच बढ़ाएगी.

15 अगस्त तक 24 राज्यों के 100 नए शहरों तक पहुंचाई जाएगी.

छोटे परिवारों और कम गैस खपत वाले ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा.

ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

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कच्चे तेल की खरीद में किया बड़ा बदलाव

कंपनी ने जून तिमाही में कच्चे तेल के नए स्रोतों पर जोर दिया.

रूस से खरीदा गया क्रूड कुल खरीद का 38% रहा.

स्पॉट मार्केट से खरीद बढ़कर 69% हो गई.

BPCL ने रूस के अलावा वेनेजुएला और अंगोला से भी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है.

कंपनी के पास फिलहाल 3.8 मिलियन टन (38 लाख टन ) कच्चे तेल का भंडार है.

यह करीब 35 दिनों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है.

कैसा रहा कंपनी का प्रदर्शन?

जून तिमाही में BPCL का राजस्व करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा.

कंपनी ने इस दौरान 3,962 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया.

हालांकि उनका यह घाटा बाजार के अनुमान से काफी कम रहा.

ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी के शेयर पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है.

कंपनी का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर आने वाले समय की कमाई पर पड़ सकता है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

10 किलो वाला LPG सिलेंडर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है, जो कम गैस की खपत करते हैं और जिन्हें हर महीने 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर नहीं चाहिए. यह खासतौर पर छोटे परिवारों, किराए पर रहने वाले लोगों या अकेले रहने वाले लोगों के लियी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. ऐसे में अगर आपका शहर भी इस लिस्ट में शामिल होता है, तो आपको 15 अगस्त के बाद यह ऑप्शन आसानी से मिल सकता है.

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