Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आयुष्मान भारत योजना से ₹5 लाख तक निःशुल्क कैशलेस इलाज।

Government Hospital: बढ़ती बीमारियों के साथ ही इलाज का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवा सकें. क्योंकि वहां इलाज करवाने के लिए अच्छी-खासी रकम की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि कई लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं.

हालांकि, आज भी कई लोग इस बात से अनजान हैं कि सरकारी अस्पताल में कौन सा इलाज फ्री में होता है. अगर आप भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ही जान लें कि कौन सी सुविधाएं आपको फ्री में मिलेंगी.

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डॉक्टर और दवाइयों के देने होंगे पैसे?

अगर आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवा रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाने और OPD का पर्चा बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. डॉक्टर के लिखी गई जरूरी दवाइयां अस्पताल की फार्मेसी से फ्री में दी जाती हैं. एक बात का ध्यान रखें कि अस्पताल में वह दवाई होनी चाहिए.

लैब टेस्ट भी होते हैं मुफ्त

सरकारी अस्पतालों में सामान्य लैब टेस्ट के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं. इनमें शामिल है.

यूरिन टेस्ट

ब्लड टेस्ट

स्टूल टेस्ट

इसके अलावा मरीजों को जरूरत पड़ने पर एक्स-रे, ECG और अल्ट्रासाउंट जैसी सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कराई जाती है.

कुछ अस्पतालों में बड़ी जांच भी होगी मुफ्त

प्रमुख सरकारी अस्पतालों में और बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जरूरत के मुताबिक, CT Scan, MRI जैसी एडवांस जांच भी फ्री में कराई जाती है. ध्यान रहे, इसकी सुविधा अस्पताल और राज्य की व्यवस्था पर भी निर्भर कर सकती है.

सरकारी योजना होने पर मिलेगा लाभ

अगर आपके पास आयुष्मान भारत (PM-JAY) या राज्य सरकार की कोई पात्र स्वास्थ्य योजना के अंतगर्त आता है तो आपका लाभ हो सकता है. भर्ती होने पर तय की गई शर्तों के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक का कैशलैस इलाज कराया जा सकता है. इससे आर्थिक बोस काफी हद तक कम हो जाता है.

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जरूरी बात का रखें ध्यान

ध्यान रहें, सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं राज्य सरकार और संबंधित अस्पताल की व्यवस्था के मुताबिक अलग हो सकता है. इसलिए इलाज से पहले अस्पताल के हेल्प डेस्क से सारी सुविधाओं की जानकारी ले लें, ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.