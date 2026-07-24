INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, इंटरचेंज सुविधा भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन?

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, इंटरचेंज सुविधा भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन?

CJP Protest: राजधानी दिल्ली में कॉक्रोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने अगले आदेश तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है. बड़ा सवाल यह है कि अब यात्री रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेंगे.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

New Delhi Metro Station Closed: दिल्ली में कॉक्रोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने बड़ा फैसला किया है. डीएमआरसी ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया है. इतना ही नहीं स्टेशन पर इंटरचेज की सुविधा भी अब नहीं मिलेगी. ऐसे में इंडियन रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. बड़ी बात यह है कि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचा जाएगा.

अब कैसे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन?

कैब करें या ऑटो रिख्शा पकड़ें

अगर मेट्रो का विकल्प नहीं है तो अब आप अपने घर या दफ्तर से सीधे  नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ओला उबर या रैपिडो बुक कर सकते हैं. अगर आप नोएडा या गाजियाबाद रहते हैं तो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे या रिंग रोड वाला रास्ता लेने पर आपके 30 से 40 मिनट बच सकते हैं. 

डीटीसी और क्लस्टर बसें

आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसें पूरी दिल्ली में चलती हैं. आप डीटीसी या क्लस्टर बस पकड़कर भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं. आप शिवाजी स्टेडियम, अजमेरी गेट या पहाड़गंज की ओर जाने वाली बस पकड़ें, क्योंकि यहां पर उतरकर आप पैदल या ई-रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं.

Train News: तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त, IRCTC को आधार और पैन पर दिए ये निर्देश

इतना ही नहीं अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के किसी रेलवे स्टेशन, जैसे...

  • हजरत निज़ामुद्दीन
  • आनंद विहार
  • या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 

के पास हैं तो आप वहां से लोकल पैसेंजर या ईएमयू ट्रेन लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं.

दिल्ली में कौन-कौनसे मेट्रो स्टेशन बंद हैं?

1. लोक कल्याण मार्ग
2. राजीव चौक
3. पटेल चौक
4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5. बाराखंबा रोड
6. सुप्रीम कोर्ट
7. सेवा तीर्थ
8. जनपथ
9. मंडी हाउस
10. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
11. आईटीओ
12. दिल्ली गेट
13. इंद्रप्रस्थ
14. खान मार्केट
15. जोर बाग
16. शिवाजी स्टेडियम
17. झंडेवालान
18. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन

अगले आदेश तक बंद रहेंगे ये स्टेशन

बता दें कि ये सभी 18 मेट्रो स्टेशन आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है.

Train Cancelled: तेज बारिश के कारण पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रद्द की गई, सफर से पहले देखें अपडेट

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro New Delhi Railway Station DMRC  CJP Protest New Delhi Metro Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, इंटरचेंज सुविधा भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन?
Delhi Metro: नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, इंटरचेंज सुविधा भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन?
यूटिलिटी
बिना पाइप बदले ऐसे बढ़ाएं घर में पानी का प्रेशर, यह छोटी सी मशीन हर नल को बना देगी हाई-प्रेशर
बिना पाइप बदले ऐसे बढ़ाएं घर में पानी का प्रेशर, यह छोटी सी मशीन हर नल को बना देगी हाई-प्रेशर
यूटिलिटी
DA Hike: केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते का अंतर होगा खत्म! सरकार ने बनाया बड़ा मास्टर प्लान
DA Hike: केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते का अंतर होगा खत्म! सरकार ने बनाया बड़ा मास्टर प्लान
यूटिलिटी
Train News: तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त, IRCTC को आधार और पैन पर दिए ये निर्देश
Train News: तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त, IRCTC को आधार और पैन पर दिए ये निर्देश
Advertisement

वीडियोज

CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'क्या आप सच्चे हिंदू हैं' से लेकर विजन डॉक्यूमेंट तक, राम मंदिर ट्रस्ट के वो 32 सवाल जो CEO पद के लिए पूछे
'क्या आप सच्चे हिंदू हैं' से लेकर विजन डॉक्यूमेंट तक, राम मंदिर ट्रस्ट के वो 32 सवाल जो CEO पद के लिए पूछे, जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
'...अब फ्रेंड्स पर आ गए', पीएम मोदी के वीडियो पर बोले AAP के मनीष सिसोदिया
'...अब फ्रेंड्स पर आ गए', पीएम मोदी के वीडियो पर बोले AAP के मनीष सिसोदिया
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
ABP NEWS
Viral Video: अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक की सफाई!
Viral Video: अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक की सफाई!
ABP NEWS
Priyanka Gandhi On Protest : पत्रकारों पर गजब भड़कीं प्रियंका गांधी
Priyanka Gandhi On Protest : पत्रकारों पर गजब भड़कीं प्रियंका गांधी
ABP NEWS
Viral Video : वैन रोकी, गेट खोला... छात्र आंदोलन के दो वायरल VIDEO!
Viral Video : वैन रोकी, गेट खोला... छात्र आंदोलन के दो वायरल VIDEO!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Embed widget