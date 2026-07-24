New Delhi Metro Station Closed: दिल्ली में कॉक्रोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने बड़ा फैसला किया है. डीएमआरसी ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया है. इतना ही नहीं स्टेशन पर इंटरचेज की सुविधा भी अब नहीं मिलेगी. ऐसे में इंडियन रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. बड़ी बात यह है कि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचा जाएगा.

अब कैसे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन?

कैब करें या ऑटो रिख्शा पकड़ें

अगर मेट्रो का विकल्प नहीं है तो अब आप अपने घर या दफ्तर से सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ओला उबर या रैपिडो बुक कर सकते हैं. अगर आप नोएडा या गाजियाबाद रहते हैं तो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे या रिंग रोड वाला रास्ता लेने पर आपके 30 से 40 मिनट बच सकते हैं.

Service Update



New Delhi metro station has been closed till further instructions. No interchange facility shall be available at this station.



Any inconvenience is deeply regretted. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 24, 2026

डीटीसी और क्लस्टर बसें

आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसें पूरी दिल्ली में चलती हैं. आप डीटीसी या क्लस्टर बस पकड़कर भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं. आप शिवाजी स्टेडियम, अजमेरी गेट या पहाड़गंज की ओर जाने वाली बस पकड़ें, क्योंकि यहां पर उतरकर आप पैदल या ई-रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं.

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इतना ही नहीं अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के किसी रेलवे स्टेशन, जैसे...

हजरत निज़ामुद्दीन

आनंद विहार

या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

के पास हैं तो आप वहां से लोकल पैसेंजर या ईएमयू ट्रेन लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं.

दिल्ली में कौन-कौनसे मेट्रो स्टेशन बंद हैं?



1. लोक कल्याण मार्ग

2. राजीव चौक

3. पटेल चौक

4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

5. बाराखंबा रोड

6. सुप्रीम कोर्ट

7. सेवा तीर्थ

8. जनपथ

9. मंडी हाउस

10. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

11. आईटीओ

12. दिल्ली गेट

13. इंद्रप्रस्थ

14. खान मार्केट

15. जोर बाग

16. शिवाजी स्टेडियम

17. झंडेवालान

18. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन

अगले आदेश तक बंद रहेंगे ये स्टेशन

बता दें कि ये सभी 18 मेट्रो स्टेशन आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है.

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