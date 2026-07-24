IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCJP के अभिजीत दीपके को कौन सा खेल पसंद? प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते आए नजर

CJP के अभिजीत दीपके को कौन सा खेल पसंद? प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते आए नजर

Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी की नीव रखने वाले अभिजीत दीपके को कौन सा खेल खेलना पंसद है? वह जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ खेलते हुए भी नजर आए थे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

Abhijeet Dipke Favorite Game: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाह रहे हैं. जैसे सीजेपी बनाने से पहले अभिजीत क्या करते थे? उन्होंने कहां से कौन सी पढ़ाई की है? यहां हम आपको बताएंगे कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है. वह आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते हुए भी नजर आए थे. 

सीजेपी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अभिजीत जंतर-मंतर पर क्रिकेट खेलते हुए दिखे थे. वीडियो में उन्हें बैटिंग करते हुए देखा गया था. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया था, "Cockroaches सुबह हो गई है! आ जाओ जंतर मंतर. Gen Z प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा थोड़ा आंदोलन."

क्रिकेट के अलावा मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत को वॉलीबॉल भी खेलना पसंद है. इस तरह अभिजीत खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं. भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है. लगभग हर दूसरा बच्चा जिंदगी में एक बार क्रिकेटर बनने का सपना जरूर देखता है. अभिजीत भी इसी तरह क्रिकेट दीवाने नजर आते हैं. 

अभिजीत दीपके की एजुकेशन 

बात करें अभिजीत के एजुकेशन की, तो उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और Boston University से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की डिग्री ली. 

अभिजीत को मिला Gen-Z का साथ 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 'कॉकरोच' वाले बयान के बाद अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की. उनकी इस पार्टी को Gen-Z का बंपर सपोर्ट मिला. धीरे-धीरे उनकी पार्टी उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गई. इसके बाद उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करना शुरू किया. इस तरह एक ऑनलाइन शुरू हुई पार्टी ने भारत में बड़े आंदोलन को जन्म दिया. फिलहाल पेपर लीक मामले में उनका आंदोनल जारी है. 

 

यह भी पढ़ें: ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज; सचिन तेंदुलकर नंबर-1; जानें विराट का नंबर

Published at : 24 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CRICKET Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
CJP के अभिजीत दीपके को कौन सा खेल पसंद? प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते आए नजर
CJP के अभिजीत दीपके को कौन सा खेल पसंद? प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते आए नजर
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज; सचिन तेंदुलकर नंबर-1; जानें विराट का नंबर
ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज; सचिन तेंदुलकर नंबर-1; जानें विराट का नंबर
क्रिकेट
वर्ल्ड कप, एशेज, WTC फाइनल और बहुत कुछ... 2027 में क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले; देखें पूरा शेड्यूल 
वर्ल्ड कप, एशेज, WTC फाइनल और बहुत कुछ... 2027 में क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले; देखें शेड्यूल 
क्रिकेट
CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में कब है नीरज चोपड़ा का मैच? 8 साल बाद कर रहे हैं वापसी; नोट कर लीजिए तारीख
कॉमनवेल्थ गेम्स में कब है नीरज चोपड़ा का मैच? 8 साल बाद कर रहे हैं वापसी; नोट कर लीजिए तारीख
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? जांच में जुटी CRPF, राहुल ने दिखाए सबूत
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? जांच में जुटी CRPF, राहुल ने दिखाए सबूत
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: पैलेट गन चलने के दावों से मची सनसनी, DMRC ने 2 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की सर्विस
Live: पैलेट गन चलने के दावों से मची सनसनी, DMRC ने 2 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की सर्विस
क्रिकेट
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
सरकार ने मानी CJP की दो डिमांड, केंद्र से मीटिंग के बाद पार्टी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा इस्तीफा
सरकार ने मानी CJP की दो डिमांड, केंद्र से मीटिंग के बाद पार्टी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा इस्तीफा
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
इंडिया
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इंडिया
SC On Paper Leak: नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget