CJP के अभिजीत दीपके को कौन सा खेल पसंद? प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते आए नजर

Abhijeet Dipke Favorite Game: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाह रहे हैं. जैसे सीजेपी बनाने से पहले अभिजीत क्या करते थे? उन्होंने कहां से कौन सी पढ़ाई की है? यहां हम आपको बताएंगे कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है. वह आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर-मंतर पर खेलते हुए भी नजर आए थे.

सीजेपी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अभिजीत जंतर-मंतर पर क्रिकेट खेलते हुए दिखे थे. वीडियो में उन्हें बैटिंग करते हुए देखा गया था. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया था, "Cockroaches सुबह हो गई है! आ जाओ जंतर मंतर. Gen Z प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा थोड़ा आंदोलन."

Cockroaches सुबह हो गई है! आ जाओ जंतर मंतर



Gen Z प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा थोड़ा आंदोलन pic.twitter.com/Q5ww9lKUOs — Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 21, 2026

क्रिकेट के अलावा मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत को वॉलीबॉल भी खेलना पसंद है. इस तरह अभिजीत खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं. भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है. लगभग हर दूसरा बच्चा जिंदगी में एक बार क्रिकेटर बनने का सपना जरूर देखता है. अभिजीत भी इसी तरह क्रिकेट दीवाने नजर आते हैं.

अभिजीत दीपके की एजुकेशन

बात करें अभिजीत के एजुकेशन की, तो उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और Boston University से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की डिग्री ली.

अभिजीत को मिला Gen-Z का साथ

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 'कॉकरोच' वाले बयान के बाद अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की. उनकी इस पार्टी को Gen-Z का बंपर सपोर्ट मिला. धीरे-धीरे उनकी पार्टी उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गई. इसके बाद उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करना शुरू किया. इस तरह एक ऑनलाइन शुरू हुई पार्टी ने भारत में बड़े आंदोलन को जन्म दिया. फिलहाल पेपर लीक मामले में उनका आंदोनल जारी है.

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