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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: नमो भारत के यात्रियों की मौज! NCRCTC बढ़ाएगा 8 अतिरिक्त फेरे, 2 नई ट्रेनें भी ट्रैक पर उतरने को तैयार

Train News: नमो भारत के यात्रियों की मौज! NCRCTC बढ़ाएगा 8 अतिरिक्त फेरे, 2 नई ट्रेनें भी ट्रैक पर उतरने को तैयार

NCRTC New Guidelines: अगर आप भी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब एनसीआरटीसी ने यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नया शेड्यूल जारी किया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 07:25 PM (IST)
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Namo Bharat Railway: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत की खबर सामने आ रही है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी (एनसीआरटीसी) के मुताबिक, यात्रियों की तेजी से बढ़ती सुविधा के साथ-साथ कॉरिडोर पर बढ़ती मांग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अब पीक आवर्स के दौरान आठ अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन फेरों की बड़ी शुरुआत होने जा रही है. 

यहां जानें नए समय और शेड्यूल के बारे में

जानकारी के मुताबिक, यह खास तरह की सेवाएं दिन के उन घंटों में उपलब्ध होंगी जब यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. यानी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच यह सेवाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा, आठ अतिरिक्त फेरे सराय काले खां से मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए उपलब्ध किए जाएंगे. इसके साथ ही इन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉरिडोर पर दो और अतिरिक्त ट्रेनें का संचालन भी किया जाएगा. 

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रोजाना कितने यात्री करते हैं सफर?

बात करें यात्रियों की संख्या के बारे में तो, दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर हाल ही में यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जहां, रोजाना एक लाख से भी ज्यादा यात्री इस रूट से सफर करते हैं. लाखों की बढ़ती संख्या इस बात को साबित करती है कि नमो भारत ने यात्रियों के सफर को पहले से ज्यादा और न सिर्फ आसान बनाया है बल्कि यात्रियों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा है. 

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तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के लिए किया तैयार

आपमें से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि, इस खास तौर से तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के लिए ही तैयार किया गया है. जहां, यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से सफर कराती है. तो वहीं, दूसरी तरफ यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी लगातार काम करने में जुटी हुई है. 

Published at : 25 May 2026 07:25 PM (IST)
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Utility News Namo Bharat Train Meerut Metro
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