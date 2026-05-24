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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: वंदे भारत स्लीपर का वैश्विक मुकाबला, जानें विदेश में कितना है इस ट्रेन का किराया, उड़ जाएंगे आपके होश

Train News: वंदे भारत स्लीपर का वैश्विक मुकाबला, जानें विदेश में कितना है इस ट्रेन का किराया, उड़ जाएंगे आपके होश

Vande Bharat Sleeper: आपमें से ज्यादातर लोगों ने वंदे भारत स्लीपर में सफर तो कभी न कभी तो किया ही होगा. लेकिन कभी यह सोचा है कि भारत के अलावा अन्य देशों में आखिर कितना है इस ट्रेन का किराया?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 24 May 2026 03:35 PM (IST)
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Vande Bharat Sleeper Cost: भारतीय रेलवे की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक वंदे भारत स्लीपर को लेकर यात्रियों में खास उत्साह देखने को मिलता है. जहां, यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ तेज होने की वजह से विश्वभर में अपनी अलग से पहचान बनाने का काम कर रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ क्या कभी आपने यह सोचा है कि वंदे भारत स्लीपर जैसी प्रीमियम ट्रेन विदेशों में चलती, तो आखिर उसका कितना किराया हो सकता है?

RailOne App Launch: भारतीय रेलवे के नए RailOne ऐप से यात्रियों को टिकट बुकिंग समेत कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जबकि जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करने पर 3 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी.

भारत में वंदे भारत का कितना है किराया? 

दरअसल, वंदे भारत स्लीपर का हमारे देश में बेहद ही किफायती किराया है. जो, लगभग 2.40 रुपये से 3.80 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, अगर कोई यात्री 1 हजार किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर रहा है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 हजार 400 से लेकर 3 हजार 600 रुपये तक ही खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी. हांलाकि, यहीं असली वजह है कि भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा किफायती ट्रेनों की श्रेणी में गीना जाता है. 

विदेश वंदे भारत का कितना है किराया?

बात करें विदेश के बारे में तो, सबसे पहले जापान में हाई-स्पीड बुलेट ट्रेनों का किराया 12 से 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही लिया जाता है. यानी 1 हजार किलोमीटर के सफर के लिए 12 हजार से 20 हजार रुपये तक देने पड़ते हैं. तो वहीं, अमेरिका में हाई-स्पीड रेल का किराया 15 से 30 रुपये प्रति किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा का लगता है, जिससे 1 हजार किलोमीटर  का खर्च 20 हजार से लेकर 35 हजार तक भी जा सकता है. 

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तो वहीं, दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन में हाई-स्पीड ट्रेनों का किराया लगभग 7 से 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही तय किया जाता है. हांलाकि, यूरोप के देशों में इसका किराया 10 से 18 रुपये प्रति किलोमीटर के मुताबिक ही लिया जाता है. लेकिन, विश्वभर की तुलना से एक बात तो जरूर साफ है कि भारत में वंदे भारत स्लीपर न सिर्फ यात्रियों को बेहतरीन सुविधा दे रहा है, बल्कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में इसका किराया सबसे ज्यादा किफायती है.

Published at : 24 May 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Utility News Vande Bharat Sleeper Train
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