यात्रियों के लिए कितना फायदेमंद है मुंबई वन ऐप, जानें कैसे बचाएगा पैसा और वक्त?

Mumbai One App: मुंबई में करोड़ों लोग रहते हैं. इनमें से लाखों लोग रोजाना एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं. जिसके लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता है. कोई लोकल ट्रेन से सफर करता है कोई मेट्रो से तो कोई बस से. मुंबई जैसे बड़े शहर में रोज़ सफर करने वालों के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के टिकट संभालना या पेमेंट करना हमेशा झंझट भरा काम रहा है.

इसी परेशानी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के इस्तेमाल से यात्रियों की यात्रा का खर्च भी कुछ हद तक कम होता है. चलिए आपको बताते हैं मुंबई वन ऐप के जरिए कैसे मुसाफिरों का समय और पैसे दोनों बचेंगे.

क्या है मुंबई वन ऐप?

मुंबई वन एक कॉमन मोबिलिटी ऐप है जो मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन और अलग-अलग बस सेवाओं के लिए एक ही जगह पर प्लान, बुकिंग और पेमेंट की सुविधा देता है. जिससे अलग-अलग ऐप्स की जरूरत नहीं रहती है. यह एक डायनेमिक मल्टीमोडल टिकट, रियल‑टाइम अपडेट्स और डिजिटल पेमेंट्स का ऑप्शन देता है.

इससे वक्त और किराए दोनों की बचत होती है. मुंबई वन ऐप महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम (MahaIT) ने तैयार किया है. जो कि मुंबईवासियों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं का एक ही जगह यूज करने की सुविधा देता है. इस ऐप में बहुत फीचर्स मिलते हैं. कल यानी 9 अक्टूबर से आम जनता के लिए यह ऐप इस्तेममाल के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

यात्रियों को कैसे मिल रहा है फायदा?

मुंबई वन ऐप के आने से यात्रियों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं. अब अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. एक ही ऐप से हर रूट का टिकट मिल जाता है. जिससे ट्रैवलिंग काफी सुविधाभरी हो गई है. इसके अलावा ऐप में कैशबैक और रिचार्ज ऑफर जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. जिससे खर्च में कुछ कमी आती है.

वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के चलते सिक्योरिटी भी बढ़ी है, क्योंकि अब नकद रखने की जरूरत नहीं. यात्रियों को अब रूट, किराया और टाइमिंग की जानकारी भी रियल टाइम में मिल जाती है. जिससे प्लानिंग आसान होती है. कुल मिलाकर कहें तो मुंबई वन ऐप मुंबई में ट्रेवल करने के लिए काफी फायदेमेंद है.

