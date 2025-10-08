हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?

किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?

UPI Payment In Other Countries: विदेश यात्रा के दौरान भी अब भारतीय अपने बैंक अकाउंट से सीधे UPI पेमेंट कर सकते हैं. जान लीजिए फोन में कौनसी सेंटिंग करनी होगी चेंज.

08 Oct 2025 05:07 PM (IST)
UPI Payment In Other Countries: विदेश यात्रा के दौरान भी अब भारतीय अपने बैंक अकाउंट से सीधे UPI पेमेंट कर सकते हैं. जान लीजिए फोन में कौनसी सेंटिंग करनी होगी चेंज.

भारत में अब पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. देश में अब किसी को कुछ भी खरीदना हो तो लोग सीधे UPI के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं. पिछले कुछ सालों में इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. अब यह सुविधा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही. बल्कि विदेश में भी शुरू हो चुकी है.

UPI हर देश में नहीं चलता. लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर यह सुविधा अब लाइव है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और उसकी इंटरनेशनल शाखा NIPL ने कई देशों में QR-आधारित पेमेंट की सुविधा शुरू की है.
अब भारतीय यात्री वहां भारतीय बैंक खातों से सीधे भुगतान कर सकते हैं. जैसे भारत में करते हैं. वर्तमान में जिन देशों में UPI पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है, उनमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस, फ्रांस, यूएई और कतर शामिल हैं.
इनमें से कई देशों में आप किसी भी UPI ऐप से स्थानीय दुकानों या रेस्टोरेंट में पेमेंट कर सकते हैं. कतर हाल ही में इस सूची में शामिल हुआ है. जिससे अब यह कुल आठ देश हो गए हैं. अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और UPI इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी.
आपको अपने UPI ऐप में जाकर UPI International के ऑप्शन को ऑन करना जरूरी है. कुछ बैंकों में यह सेटिंग डिफॉल्ट रूप से बंद होती है. इसे एक्टिवेट करने के बाद आप विदेशों में भी अपने भारतीय खाते से भुगतान कर पाएंगे.
अगर आप विदेश में स्थानीय सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है. कुछ बैंक और UPI प्लेटफॉर्म अब विदेशी मोबाइल नंबर के साथ भी UPI ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रहे हैं. उदाहरण के लिए IDFC First Bank ने 12 देशों के अंतरराष्ट्रीय नंबरों के लिए यह सुविधा शुरू की है.
UPI विदेश में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है. बस अपनी ऐप खोलें, QR कोड स्कैन करें और अमाउंट डालें. इसके साथ ही ध्यान रखें कि व्यापारी UPI इंटरनेशनल को सपोर्ट करता हो. पेमेंट भारतीय रुपये में होता है. लेकिन अमाउंट विदेशी मुद्रा दर पर कन्वर्ट हो जाती है. कुछ बैंक हल्का सर्विस चार्ज भी लेते हैं. जो आप पहले ही चेक कर लें.
08 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Embed widget