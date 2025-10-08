किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?

UPI विदेश में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है. बस अपनी ऐप खोलें, QR कोड स्कैन करें और अमाउंट डालें. इसके साथ ही ध्यान रखें कि व्यापारी UPI इंटरनेशनल को सपोर्ट करता हो. पेमेंट भारतीय रुपये में होता है. लेकिन अमाउंट विदेशी मुद्रा दर पर कन्वर्ट हो जाती है. कुछ बैंक हल्का सर्विस चार्ज भी लेते हैं. जो आप पहले ही चेक कर लें.