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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीन मिला बढ़िया होटल, न सुनी गई फरियाद, ट्रैवल कंपनी पर लगा 1 लाख का जुर्माना

न मिला बढ़िया होटल, न सुनी गई फरियाद, ट्रैवल कंपनी पर लगा 1 लाख का जुर्माना

मोहाली के उपभोक्ता विवाद आयोग ने सेवा में कमी के चलते मामले में एक ट्रैवल फर्म को ग्राहक के पूरे 1 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया. आयोग ने ग्राहक को हुई परेशानी के चलते फर्म को जिम्मेदार ठहराया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 01:45 PM (IST)
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पंजाब में मोहाली के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ट्रैवल कंपनी को ग्राहक से ली गई बुकिंग राशि को वापिस लौटाने का आदेश दिया है. आयोग का कहना है कि ट्रैवल कंपनी तय शर्तों के अनुसार ग्राहक को छुट्टियों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह सफल नहीं रह सकी.

यह मामला फेज-9, मोहाली निवासी मानवप्रीत कौर की शिकायत से जुड़ा हुआ है, उन्होंने World Travel Arc से पूरे पांच लाख की गोल्ड क्लब हॉलिडे मेंबरशिप ली थी. मानवप्रीत कौर का कहना है कि इसमें 42,500 रुपये डेबिट कार्ड से दिए गए थे, जबकि बाकी रकम 10 ईएमआई के जरिए चुकाई जा चुकी थी.

बुकिंग को लेकर उठाए सवाल

शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी ने कई मौकों पर वादे के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी. सितंबर 2018 में धर्मशाला की तीन दिन की बुकिंग कराई गई, उनके अनुसार तीन दिन की ही सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिसके चलते उन्हें पूरे एक दिन का खर्च खुद उठाना पड़ा. 

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इसी तरह अगस्त 2019 में मोरनी हिल्स की बुकिंग केवल एक दिन के लिए की गई थी. शिकायतकर्ता ने शिमला में बुकिंग के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. वहीं, मसूरी में उपलब्ध कराया गया होटल कथित तौर पर 4 स्टार होटल नहीं दिया गया था.

लुधियाना में बुकिंग कराने के अनुरोध पर भी कंपनी की ओर से उचित व्यवस्था नहीं की गई. बाद में कंपनी से संपर्क करने पर फोन और अन्य माध्यमों से जवाब नहीं मिलने का भी आरोप लगाया गया है. इसके बाद ग्राहक ने सदस्यता की पूरी रकम के साथ ब्याज, मुआवजे और मुकदमे के खर्च की मांग की.

ट्रैवल कंपनी ने क्या दलीलें दी?

ट्रैवल कंपनी ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि सदस्यता समझौते में आर्बिट्रेरिन क्लॉज था. कंपनी ने यह भी कहा कि कुछ बुकिंग अनुरोध तय प्रक्रिया और नोटिस अवधि के अनुसार नहीं किए गए थे. हालांकि, आयोग ने पाया कि ग्राहक को वादे के अनुरूप हॉलिडे सुविधाएं पूरी तरह नहीं मिल पा रहीं थी.

आयोग ने कंपनी को प्रमाणित आदेश प्राप्त होने के दो महीने के भीतर 1 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया. तय अवधि में भुगतान नहीं होने के चलते राशि पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 01:45 PM (IST)
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