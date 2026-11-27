अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होते देखते हैं, तो अब इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाकर इनाम भी जीत सकते हैं. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप की सुविधा शुरू की है. इस ऐप के जरिए सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की साफ फोटो या वीडियो अपलोड करके आप पॉइंट्स कमा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन पॉइंट्स के आधार पर आपको 50 हजार रुपए तक का नकद इनाम भी मिल सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक इस ऐप से 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे. इस साल अक्टूबर के आखिर तक करीब ढाई लाख ट्रैफिक उल्लंघनों की शिकायतें भी दर्ज की गईं. यह पहल दिसंबर 2015 में 'ट्रैफिक सेंटिनल' के नाम से शुरू हुई थी, जिसे 1 सितंबर 2024 को 'ट्रैफिक प्रहरी' के रूप में दोबारा लॉन्च किया गया.

कैसे काम करता है ट्रैफिक प्रहरी ऐप?

इस ऐप के जरिए आपको किसी गाड़ी को ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए देखकर उसकी फोटो या वीडियो अपलोड करनी होगी. इसके साथ आपको उल्लंघन का प्रकार, तारीख, समय, जगह और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा. इसके बाद पुलिस की टीम आपके शिकायत की जांच करेगी. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत वाहन मालिक को नोटिस और चालान भेजा जाएगा.

किस नियम के उल्लंघन पर कितने पॉइंट्स?

गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5 पॉइंट्स.

रेड लाइट तोड़ने, खतरनाक ड्राइविंग और गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3-3 पॉइंट्स.

येलो लाइन तोड़ने या फुटपाथ पर पार्किंग करने पर 2 पॉइंट्स.

अन्य निर्धारित उल्लंघनों पर 1-1 पॉइंट मिलता है.

हर महीने मिलते हैं इतने रुपए के इनाम

सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले चार लोगों को हर महीने नकद इनाम दिया जाता है. पहले स्थान पर रहने वाले को 50 हजार रुपए, दूसरे को 25 हजार, तीसरे को 15 हजार और चौथे स्थान पर रहने वाले को 10 हजार रुपए मिलते हैं. इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है.

रिपोर्टिंग करते समय रखें सावधानी

इस पहल से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि फोटो या वीडियो बनाते समय वाहन चालकों से विवाद और धमकी जैसी स्थिति भी बन सकती है. पुलिस के मुताबिक, प्रहरियों की पहचान गोपनीय रखी जाती है. इसलिए सड़क पर किसी उल्लंघन की रिपोर्ट करते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें.

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