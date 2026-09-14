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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF खाते की जानकारी चाहिए? WhatsApp पर 'Hello' भेजें और पाएं जरूरी अपडेट

PF खाते की जानकारी चाहिए? WhatsApp पर 'Hello' भेजें और पाएं जरूरी अपडेट

EPFO सदस्यों के लिए WhatsApp चैनल की सुविधा उपलब्ध है. इसके जरिए PF खाते, क्लेम और जरूरी अपडेट से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकती है, जिससे बार-बार वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपका PF अकाउंट EPFO के तहत है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. अब आपको PF से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए बार-बार वेबसाइट या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने WhatsApp के जरिए भी PF खाते से जुड़े कई जानकारियां आसानी से हासिल की जा सकती है.  

दरअसल, EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस सुविधा की जानकारी शेयर की है. इसके लिए आप EPFO के आधिकारिक WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं. इस सुविधा का खास मकसद सदस्यों के लिए PF से जुड़ी सेवाओं को पहले मुकाबले और आसान बनाना है. 

EPFO WhatsApp चैनल से कैसे जुड़ें?

सबसे पहले EPFO के आधिकारिक WhatsApp चैनल को ओपन करें. इसके बाद आप चैनल को फॉलो करें या उसको सब्सक्राइब कर लें. इसके लिए आप EPFO की ओर से दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी चैनल से जुड़ सकते हैं. साथ ही EPFO के आधिकारिक WhatsApp चैनल (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6kmH48Pgs8ftd6Kw3Y) के लिंक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. 

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WhatsApp पर 'Hello' भेजने के बाद क्या होगा?

EPFO की इस खास स्कीम का इस्तेमाल करने के लिए आपको व्‍हाट्सऐप के जरिए 'Hello' मैसेज करना होगा. इसके बाद EPFO यह जांच करेगा कि मैसेज UAN से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आया है या नहीं. नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने आसान मेन्यू और अलग-अलग सर्विस के ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं. इसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुनकर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

WhatsApp पर कौन-कौन सी PF जानकारी मिलेगी?

  • EPFO की इस सुविधा के जरिए आप PF खाते में जमा रकम यानी PF Balance की जानकारी देख सकते हैं. 
  • खाते में हुए पिछले 5 ट्रांजैक्शन की डिटेल भी हासिल की जा सकती है. 
  • EPFO से जुड़े Claim Status को चेक करने की सुविधा भी दी जाएगी.
  • EPFO की जरूरी सेवाओं और नए अपडेट की जानकारी मिल सकती है. 
  • कर्मचारी और पेंशनर्स EPFO से जुड़े नए अपडेट भी इस चैनल के जरिए देख सकते हैं. 

ध्यान दें कि PF से जुड़ी जानकारी के लिए अपना मोबाइल नंबर EPFO रिकॉर्ड में सही तरीके से रजिस्टर्ड करें. किसी भी अनजान WhatsApp नंबर या लिंक पर अपनी UAN, पासवर्ड, OTP या बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर न करें.

EPFO सदस्यों के लिए क्यों खास यह सुविधा?

WhatsApp पर यह सुविधा मिलने से सदस्यों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए बार-बार EPFO के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत अब कम होगी. खासकर PF बैलेंस, ट्रांजेक्शन और क्लेम स्टेटस जैसी जानकारी मोबाइल पर आसानी से हासिल की जा सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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