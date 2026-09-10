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लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

दिल्ली में रहते हैं और अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि टोकन डाउनलोड कैसे किया जाता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Sep 2026 05:05 PM (IST)
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ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए एक अच्छा मौका है. अगर आपके भी वाहन पर कोई ट्रैफिक चालान है और आप चाहते हैं कि उसका निपटारा हो जाए तो यह खबर आपके लिए ही है. दो दिन बाद यानी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है, लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके लिए खास जानकारी है कि दिल्ली में 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत को टाल दिया गया है.

दिल्ली में अब कब लगेगी लोक अदालत?

दरअसल, अब दिल्ली में 12 सितंबर की जगह 10 अक्टूबर 2026 को लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें लोग अपने पेंडिंग चालान का निपटारा आसानी से करवा सकते हैं. उसके लिए पहले ऑनलाइन टॉकन डाउनलोड करना जरूरी है. इसके लिए आप Delhi Traffic Lok Adalat Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये पोर्टल लिंक लोक अदालत लगने से कुछ दिन पहले बुकिंग के लिए चालू होता है. 

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कैसे करें ऑनलाइन टॉकन डाउनलोड?

  • इसके लिए आपको सबसे पहले Delhi Traffic Lok Adalat Portal पर जाएं.
  • फिर अपना Vehicle Number और Captcha Code दर्ज करें.
  • इसके बाद गाड़ी की RC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • आपको इस OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना है.
  • जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो आपके पेंडिंग चालान या कोर्ट नोटिस स्क्रीन पर दिखाई देंगे.
  • इसके बाद आपको अपनी सुविधा के मुताबिक कोर्ट कॉम्ललेक्स के ऑप्शन को चुनना है,जैसे तीस हजारी, साकेत.
  • फिर कोर्ट रूम और समय भी चुन लें, जैसे सुबह या शाम.
  • इसके बाद सारी जानकारी चेक करके Undertaking वाले बॉक्स पर टिक कर दें.
  • अब आप टोकन को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

कब खुलेगी टोकन बुकिंग?

10 अक्टूबर को दिल्ली में लगने वाली लोक अदालत के लिए टोकन की बुकिंग 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू हो सकती है. एक बात का ध्यान रखें, टोकन की संख्या सीमित होगी तो आप बुकिंग जैसे ही शुरू होती है वैसे ही जल्द से जल्द टोकन ले लें. साथ ही केवल मोबाइल में टोकन डाउनलोड करके कोर्ट न जाए, बल्कि उसका एक प्रिंटआउट भी निकलवा लें और उसे साथ लेकर कोर्ट जाए. वहीं टोकन में दिए गए कोर्ट कॉम्पलेक्स, कोर्ट रूम नंबर और समय का खास ध्यान रखें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Traffic Challan Utility News DELHI
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