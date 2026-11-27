अगर आप यूपी के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं और इसके लिए सरयू कमला एक्सप्रेस के जरिए दोनों धार्मिक स्थलों के बीच सफर करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में इस ट्रेन के टिकट से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं. इस ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे ने कुछ खास नियम तय किए हैं.

सबसे पहले तो जान लें कि अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन हो चुका है. उद्घाटन 23 नवंबर 2026 को किया गया था. हां, लेकिन इस ट्रेन का नियमित संचालन 28 नवंबर 2026 यानी कल से शुरू हो रहा है. ऐसे में अब जानते हैं इस ट्रेन के टिकट से जुड़े नियमों के बारे में.

क्या RAC वाले यात्री सफर कर सकेंगे?

इसका जवाब है नहीं. इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपके पास कन्फर्म टिकट होना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास RAC या वेटिंग टिकट है तो आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे. बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में केवल RAC और वेटिंग ही नहीं, बल्कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल की भी सुविधा नहीं होगी. यानी इस ट्रेन में सफर करना है तो आपके पास कन्फर्म टिकट होना ही चाहिए.

कब करवाएं टिकट बुक?

अगर आपको इस ट्रेन में सफर करना है तो आपको यात्रा से कई दिन पहले ही टिकट बुक करनी होगी. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सफर की तारीख को छोड़कर अधिकतम 60 दिन पहले टिकट बुक कराया जा सकता है. इससे आपको ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलने का मौका मिलेगा.

ट्रेन में कौन कर सकता है सफर?

अहम बात यह है कि इस ट्रेन में केवल भारतीय और नेपाली नागरिक ही सफर कर सकते हैं. सफर के दौरान यात्रियों के पास वैध पहचान पत्र होना भी जरूरी है. जब आप टिकट बुक करेंगे तो उस समय आपको राष्ट्रीयता और पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी.

टिकट कैसे बुक करें?

आपको इस ट्रेन में सफर करना है तो आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. भारतीय लोग किसी भी रिजर्वेशन काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं. नेपाल के यात्री वहां के अधिकृत सर्विस एजेंटों के माध्यम बुकिंग कर सकते हैं.

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