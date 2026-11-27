आज की बढ़ती महंगाई में अगर कमाई करने वाला केवल एक ही व्यक्ति घर में हो तो मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में लोगों की खाना बनाने की सबसे बड़ी जरूरत एलपीजी सिलेंडर के ज्यादा दाम उनके किचन का बजट हिला सकते हैं. कई बार कीमत ज्यादा होने की वजह से लोग दोबारा सिलेंडर रिफिल कराने से ही बचते हैं. इसकी जगह वह खाना बनाने के लिए दूसरे सस्ते विकल्प की तलाश करते हैं.

इसी समस्या को देखते हुए अब उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है. सुझाव यह है कि कुछ राज्यों में सर्दियों के दौरान एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल सकती है. इससे सिलेंडर की प्रभावी कीमत लगभग 442 रुपये रह जाएगी. यानी जो सिलेंडर 642 का मिल रहा है, उसे 442 रुपये में देने का सुझाव दिया गया है.

एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव दिया

बता दें कि काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ( CEEW) ने अपनी स्टडी में सुझाव दिया है कि कुछ राज्यों में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सर्दियों में एक्सट्रा सब्सिडी का लाभ लिया जाए. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर कौन-कौन से राज्य के उज्जवला लाभार्थियों को एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है.

7 राज्यों में एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव दिया

जानकारी के मुताबिक, स्टडी में सात राज्यों को सर्दियों के दौरान एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसमें शामिल है...

दिल्ली

पंजाब

हरियाणा

यूपी

बिहार

झारखंड

पश्चिम बंगाल

स्टडी ने सुझाव दिया है कि अक्टूबर से मार्च तक हर एलपीजी रिफिल पर 200 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाए तो सिलेंडर 642 से घटकर 442 रुपये का हो जाएगा. यह सुविधा चार बार सिलेंडर रिफिल करवाने पर मिल सकती है.

एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव क्यों दिया गया?

बड़ा सवाल यह है कि आखिर उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का सुझाव क्यों दिया गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो जान लें कि सुझाव देने के पीछे यह कारण है कि गरीब परिवार के लोग सिलेंडर महंगा होने की वजह से बार-बार रिफिल नहीं करवा पाते. जिस वजह से खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ी, कोयले और उपलों का इस्तेमाल करने लगते हैं. इस वजह से प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है. इस पर CEEW का यह मानना है कि अगर एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी तो लोग गैस सिलेंडर रिफिल आसानी से करवा सकेंगे.

सरकार कब से देगी एक्स्ट्रा सब्सिडी का लाभ?

बता दें कि फिलहाल इस एक्स्ट्रा सब्सिडी को लागू करने की कोई तारीख सामने नहीं आई है. CEEW ने अक्टूबर से मार्च तक हर एलपीजी रिफिल पर 200 रुपये की एक्स्ट्रा देने का एक सुझाव दिया है. हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. सरकार की मंजूरी के बाद ही यह पता चलेगा कि एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी या नहीं और कब से दी जाएगी.

अहम बात यह है कि अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो फिर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल सकती है. इससे सिलेंडर की प्रभावी कीमत लगभग 442 रुपये रह जाएगी.

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