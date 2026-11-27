आज के महंगाई के दौर में सरकारी राशन का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं. ऐसे में अगर आप राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो उसका लाभ जारी रखने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का मानना भी महत्वपूर्ण है. अगर आप यूपी के लखनऊ से हैं और सरकारी राशन का लाभ लेते हैं या फिर अपने अभी नया राशन कार्ड बनवाया है तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है.

दरअसल, अब नए परिवारों के साथ ही पुराने राशन कार्ड धारकों के लिए भी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राशन का लाभ लेने में भी दिक्कत आ सकती है.

क्या पूरे परिवार को करवानी है ई-केवाईसी?

इसका जवाब है हां. अहम बात यही है कि ऐसा नहीं है कि केवल परिवार का मुखिया के सत्यापन करवाने से काम चलेगा, बल्कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्य को ई-केवाईसी करवानी होगी. जानकारी के मुताबिक, राज्य में बड़ी संख्या में राशनकार्ड धारकों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है. अगर आप बाहर जाकर ई-केवाईसी नहीं करवाना चाहते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि अब घर बैठे भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं.

घर बैठे कैसे करें ई-केवाईसी?

इसके लिए सबसे पहले आपको Mera eKYC ऐप और Aadhaar Face RD ऐप को इंस्टॉल करना होगा.

फिर आपको Mera eKYC ऐप खोलना होगा और अपने राज्य को चुनकर लोकेशन की परमिशन देनी होगी.

अब आपको जिस भी सदस्य की ई-केवाईसी करनी है तो उसका आधार नंबर डालें और साथ ही कैप्चा भरें.

फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा.

इसके बाद आप Face e-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपको अच्छी रोशनी में मोबाइल कैमरे के सामने अपना चेहरा रखना होगा.

अब आपको ऐप के निर्देशों का अच्छे से पालन करना होगा.

सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद आप ऐप में दोबारा लॉगिन करें और अपना स्टेटस चेक करें.

30 हजार लोगों की e-KYC अटकी

जानकारी के मुताबिक, राज्य में 30 हजार के लगभग पुराने और नए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है. अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, जिनकी राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो जल्द से जल्द करवा लें.

परिवार का सदस्य दूसरे राज्य में रहता है?

अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई या फिर दूसरे किसी काम की वजह से रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे ई-केवाईसी कराने के लिए अपने गांव या पुराने एड्रेस पर जाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि वह One Nation One Ration Card सुविधा के तहत अपने पास के किसी भी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा करवा सकता है.

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