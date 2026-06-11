LPG Update: 30 जून तक करा लें यह जरूरी काम, वरना बंद हो सकती है गैस सब्सिडी और सिलेंडर की डिलीवरी
LPG E-KYC Update: अगर आपने अभी तक LPG कनेक्शन की E-KYC नहीं कराई है तो 30 जून से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें, वरना आपको काफी परेशानी हो सकती है. जानिए पूरी डिटेल.
LPG E-KYC Update: क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर गैस सिलेंडर की डिलीवरी टाइम पर हो और LPG सब्सिडी का लाभ भी मिले तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही गैस सिलेंडर की डिलीवरी और सब्सिडी दोनों पर गहरा असर डाल सकती है. अगर आपने अभी तक E-KYC नहीं कराई है तो इसे जल्द से जल्द करवा लें, वरना आपको काफी परेशानी हो सकती है.
सरकार के नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई से बिना ई-केवाईसी वाले यूजर्स को LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. यह नियम प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य यूजर्स पर भी लागू होगा.
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इस तारीख तक करें वेरिफिकेशन
पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, PM उज्जवला योजना और डीबीटीएल (DBTL) योजना के तहत आने वाले सभी यूजर्स को 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन यानी ई-केवाईसी कराना जरूरी है. अगर आप तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपकी LPG सब्सिडी रोकी जा सकती है या फिर स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है.
हालांकि, अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद ई-केवाईसी कराता है तो उसे आगे मिलने वाली गैस बुकिंग पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. लेकिन ध्यान दें, ई-केवाईसी न होने की अवधि की बकाया सब्सिडी नहीं मिलेगी.
घर बैठे भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
बता दें कि इंडेन गैस यूजर्स घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने फोन में इंडियन ऑयल वन ऐप डाउनलोड करना होगा. वहीं अगर कोई ऑनलाइन नहीं करना चाहता तो वह अपने पास के LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं. खास बात तो यह है कि ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा.
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ऐप से कैसे करें E-KYC?
- इसके लिए आपको सबसे पहले IndianOil ONE ऐप डाउनलोड करना होगा.
- उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें.
- फिर कैश मेमो पर दिए गए 16 अंकों की LPG ID को लिंक करें.
- होम स्क्रीन पर जाकर मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करें.
- LPG विवरण में जाकर Indane Details सेक्शन खोलें.
- यहां आपको E-KYC का ऑप्शन दिखाई देगा.
- सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें.
- Face Scan पर क्लिक करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें.
- आखिर में E-KYC Request सबमिट कर दें.